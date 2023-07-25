小馬可仕國情咨文：維護菲律賓領土完整不容侵犯

我是廣告 請繼續往下閱讀
小馬可仕在國情咨文中細數上任1年多來疫後經濟復甦、農業與糧食安全、土地改革、基礎建設、電力和再生能源、軍警養老金、科技創新及人才培訓、衛生保健與營養計畫、創造就業機會、推動數位化等政績與未來施政重點。
在外交和國防政策方面，小馬可仕僅簡短重申既有的政策方向，未多做著墨。
小馬可仕說：「我們的警力和武裝部隊正進行強化和現代化，以更有效地維護和平、秩序並捍衛我們的主權。我們全力支持司法部門改善司法制度和保護憲政權利的努力。」
他表示，馬尼拉當局仍持續掃毒，但如今轉而致力於以社區為基礎的治療、勒戒、教育和重返社會，以抑制成癮者的藥物依賴。
小馬可仕說：「我們將繼續不懈地打擊販毒集團和其非法活動，瓦解他們的運作網路。」
他表示：「菲律賓國內現在已經共同走向和平與發展，為協助叛亂者重返社會，我將頒布總統令，特赦有意重返社會的菲共成員。我請求國會支持我們這項努力。」
小馬可仕並未直接點名任何國家，但他表示：「保持我們的國家完整和不容侵犯及維護我們的主權至關重要。我們將保護主權，維護我們的領土完整，捍衛基於規範的國際秩序。」
小馬可仕說：「我們的國家利益是第一要務。我們將不斷尋求持續對話和外交途徑來解決可能出現的任何問題。」
菲中南海主權爭議不斷。菲律賓海巡隊7月初指控中國海警在他們前往仁愛暗沙運送補給時「危險地操縱」2艘海警船，行駛到菲國海巡船前方阻斷航道，迫使菲方減速以避免碰撞；雙方相互以廣播宣示海域主權時，中國海警船距離菲船不到100碼。
另外，小馬可仕說：「我們的獨立外交政策，即『與所有人為友，不與任何人為敵』，已證明具有成效。我們跟國際社會的傳統和新夥伴建立了戰略聯盟。」
他表示，菲律賓現有的雙邊和多邊貿易協定，尤其是在東南亞國家協會（ASEAN）框架內及與日本、歐洲的雙邊和多邊貿易協定，「使我們能運用我們的競爭優勢並獲得經濟利益。我們將繼續建立更多的國際夥伴關係，從而實現更平衡的貿易戰略及更健康的經濟」。
小馬可仕說，海外菲律賓人匯回國內款項金額持續創新高，去年海外菲律賓勞工對菲國經濟的貢獻達325億美元（約新台幣1兆188億元）。
他指出，多個國家表達有興趣在醫療保健、觀光、飯店、工程、建築和資訊科技領域與菲律賓探討雙邊勞務合作，馬尼拉最近也與新加坡、奧地利和加拿大亞伯達省（Alberta）簽定協議。
小馬可仕說，為創造更多投資機會，菲律賓須確保維護有利的商業環境，以和平、秩序與法治，鞏固菲國作為具吸引力和可靠投資目的地的聲譽。（編輯：周永捷）1120724