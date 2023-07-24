夏日危肌／多汗狐臭好尷尬！　夏季如何甩開濕腋、異味？醫師分享治療、保養方法

我是廣告 請繼續往下閱讀
狐臭、多汗加重異味 6治療可改善困擾狐臭、多汗分別與大汗腺（又稱「頂漿腺」）、小汗腺有關，陳俊賓醫師表示，雖然狐臭主要是大汗腺分泌物經細菌分解產生的特殊味道，但汗液累積也比較容易有細菌滋生，汗液被細菌分解也會產生味道或是加重大汗腺產生的氣味，臨床上很多狐臭困擾的病人多少，也常合併有多汗的問題。
針對狐臭及多和的問題，陳俊賓醫師提到，治療包含藥物、手術等，有些單純只控制一般的小汗腺達到除汗效果，有些則是包含大、小汗腺同時達到除汗除臭，若能減少汗的產出，也可以減少狐臭的嚴重度。目前治療方式主要包含以下6種：
- 外擦止汗劑：
- 口服藥物：
- 肉毒桿菌素注射
- 交感神經阻斷術：
- 開刀手術：
- 微波熱能除汗除臭術：
日常應注意清潔、換洗 避免易汗環境及刺激除了治療外，日常保養也可以減少多汗、狐臭等問題，陳俊賓醫師表示，日常生活主要應「趨吉避凶」，有些情況下較容易流汗，民眾可以減少這樣的環境暴露、刺激，再來清潔也很重要，出汗較多時要較頻繁的換洗，也可以合併外擦一些止汗劑體香劑，輕度患者有機會以較簡易方式減低困擾。
陳俊賓醫師提到，如果從這幾個簡單的日常保養方法著手，都還是沒有獲得很好的控制效果，受到多汗、狐臭嚴重困擾需要做治療的話，建議可以尋求專業醫師評估與治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58567
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw