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台鹽將投入4億7千萬開發七股鹽山遊樂區帶動觀光發展及就業機會

▲目前鹽場設施老舊，僅既有廠房、倉庫為主（圖／台南市都發局提供）
▲目前鹽場設施老舊，僅既有廠房、倉庫為主（圖／台南市都發局提供）

記者張振興/台南報導

台鹽公司提出七股鹽山遊樂區開發計畫案，將再投資4億7千萬元，擴大園區為 20.6 公頃，並新增遊客遊憩活動及住宿餐飲等相關服務設施，七股鹽場位於雲嘉南濱海國家風景區內，鄰近台江國家公園，通過土地變更開發許可審議後，可望進一步提升沿海地區觀光遊憩發展及增加就業機會。

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台南市都發局表示，申請人台鹽實業股份有限公司先取得交通部觀光局遊樂區興辦計畫原則同意後，循非都市土地變更程序檢送開發計畫，於今年7/3經台南市非都市土地使用分區及使用地變更專責審議小組第33次會議審議原則通過。遊樂區構想朝向開發與保育並重，規劃重點如下：1.園區周圍劃設至少10米的隔離綠帶，並選擇耐鹽、抗風且景觀優美的植栽種類，現況13000多棵樹木已區內保留為原則。2.基地內規劃三處滯洪池水利用地，除作為平時儲水、降雨滯洪外，並採用生態工法，兼具生物棲息及環境景觀的功能。3.園區採低密度開發，並配合周邊地景營造特色風貌。


都發局說明，整個開發案台鹽公司預計投入約4億7千萬元投資金額，並提供園區經營約120個就業機會，不但將園區面積擴大5倍至20.6 公頃，並新增住宿、餐飲、遊樂、環境教育等相關設施，如品牌故事館、鹽倉展示館、室內遊樂場、水岸主題餐廳、露營區，同時規劃 45 間客房及 15 棟水岸 VILLA 等，提供優質旅宿環境，讓旅客除了短期遊玩之外，更有機會體驗在地生活，駐足停留long stay，認識七股鹽田及漁村風光，同時串連台南沿海特色景點，提升旅遊服務機能，促進濱海觀光發展。

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