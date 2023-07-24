廣末涼子宣布離婚！佐藤健同天登直播節目 「沉默15秒」片段流出
日本女星廣末涼子和米其林一星餐廳廚師鳥羽周作6月初驚爆雙雙不倫，兩人皆坦承出軌事實，形象瞬間跌落谷底。而廣末涼子23日宣布和老公Candle June（井筒順）離婚，斬斷兩人13年婚姻，昔日緋聞對象佐藤健也於同天登上直播節目，其中一段15秒沉默特寫畫面還引起了熱烈討論。
記者賴禹妡/綜合報導
根據日媒《週刊文春》報導，廣末涼子9年前曾穿著網襪及12公分高跟鞋夜會佐藤健，隔日才從他的公寓大門離開，在不倫風波爆出後，Candle JUNE曾和廣末涼子經紀公司的社長井上義久、佐藤健、佐藤健公司關係人私底下達成和解，Candle JUNE也收了一筆錢。
而廣末涼子23日宣布離婚後，昔日緋聞對象佐藤健在同天登上直播節目《FNS 27小時電視台》，挑戰在15秒內回答題目的益智問答環節。只見他在節目中看完問題後，一手扶著下巴思索，直到時間結束都沒給出答案，最後僅給鏡頭一個堅定的眼神，整段畫面都是帥氣臉蛋的特寫。觀眾紛紛驚呼，「帥氣的破壞力，太厲害了」、「連沉默都那麼帥」、「我可以重複看好幾次！」就連主持人都開玩笑地對佐藤健喊：「再給你15秒，再展示一次吧！」