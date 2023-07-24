腦癌開刀頭皮壞死、頭骨外露！　「顯微重建手術」急救命

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醫療團隊合作「顯微重建手術」 助患者重返職場患者後來至新竹臺大分院生醫醫院竹北院區就醫，在腫瘤科呂庭毅醫師、神經外科徐秋豪醫師、耳鼻喉科廖予昊醫師及整形外科江卓衡醫師多團隊的努力之下，接受了長達11小時的顯微重建手術，術後約三週順利出院。現在L先生不僅重返工作崗位，化療也順利地繼續進行。
頭皮顯微重建「客製化」 「皮瓣」移植讓傷口順利癒合新竹臺大分院整形外科醫師江卓衡表示，頭皮經歷大範圍的腦癌切除及人工頭骨置換術後，常因來自皮下組織的血液循環供應不足，發生大面積頭皮壞死及感染的現象，若感染持續擴散到人工頭骨之下，很有可能併發嚴重的中樞神經感染，甚至致命。
顯微重建是整形外科領域中，相當困難也相當重要的一項手術，從病人身上取得健康的帶血管組織(通常是大腿、小腿或前臂等)，又稱作「皮瓣」，透過顯微鏡底下精密的血管吻合，將健康的組織移植到原本壞死或缺損的病灶處，進而讓傷口順利癒合。
這樣的手術相當「客製化」，經過術前醫師與病人的仔細諮詢與溝通，選定最適合的皮瓣做重建，讓功能和外觀都盡量達到令人滿意的成果。
「顯微重建手術」成功率達95%以上 降低腫瘤復發風險由於手術的精密度及複雜度高，許多病友擔心手術的成功率，江卓衡解釋，隨著顯微重建手術的進步與發展，目前顯微重建手術的成功率可高達95%以上，且摘取皮瓣的部位，發生功能缺損的比率也非常少。手術成功後，病友不僅能在較短的時間回到原本的日常生活，也因為腫瘤的治療得以繼續，降低了腫瘤復發的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58585
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