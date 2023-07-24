陳建州求償1000萬撤告！大牙尪心疼「求助身心科」發聲：妳辛苦了
藝人周宜霈（大牙）上個月底指控前老闆陳建州（黑人）11年前對她性騷擾，遭到陳建州、范瑋琪夫妻提告民事訴訟，求償1000萬元並公開道歉，如今事發一個月，大牙今（24）日表示已收到法院寄來的撤回起訴通知，直呼：「相信事實是不容挑釁的。」大牙老公阿廖師則在社群心疼發聲：「終於算是告一個段落了，這件事情讓妳睡都睡不好，甚至去看了醫生只為了想要好好的睡一覺，老婆妳辛苦了！」
記者郭佩蓉/綜合報導
大牙今日在臉書發出民事撤回起訴狀，表示：「過去快一個月的日子裡，因為挺身而出的me too事件，我成為了這波運動裡第一個被起訴的受害者。吃不下飯、睡不著覺，必須求助身心科和心理諮商。」但還好大牙這一路上遇到很多好人，「家人、朋友、律師、醫生、工作夥伴們、連路人認出也都大方的叫我加油，其實我都蠻不好意思的，這份不好意思是我不知道我揭開傷疤送出的勇氣後面，需要承擔這麼大的壓力，連不認識的人都要替我擔心」。
如今收到了法院寄來的撤回起訴通知，讓大牙感動直呼：「相信事實是不容挑釁的，先謝謝所有願意相信我的您們，再謝謝願意站出來幫助我對抗這一切的您們，是的，我不是一個人，每位受害者，妳（你)也都不會是一個人！」而大牙老公阿廖師也在臉書替老婆發聲，「終於算是告一個段落了，這件事情讓妳睡都睡不好，甚至去看了醫生只為了想要好好的睡一覺，今天就看到這個，老婆妳辛苦了，今天想必是會睡得很香，謝謝這段時間幫忙的每一個人，還有路上幫我們加油的人」，對此，《NOWnews今日新聞》詢問黑人回應，對方透過經紀人表示：「本人不佔用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。感謝！」
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110