陸軍基隆彈藥庫爆炸！2官兵左手遭炸斷 邱國正傍晚趕院區探視
今（24）日是漢光39號演習首日，不料陸軍第六軍團指揮部轄屬三支部北彈庫基隆分庫，在下午3時許在執行彈藥技術檢查作業時，其中120迫砲疑似發生爆炸，造成9人送醫，其中2名官兵傷勢嚴峻，分別送往三總基隆分院正榮院區、基隆長庚，稍早國防部長邱國正趕抵長庚醫院探視傷兵。
記者林莞茜／綜合報導
陸軍司令部指出，基隆彈藥分庫今日編組彈檢人員，執行馬祖回運彈藥檢分例行作業時彈體炸裂，造成檢分作業區附近人員受傷。事件發生後，單位除立即將受傷官兵後送急救，並封鎖現場、停止作業；責派彈藥處等人員赴現場，偕同國防部相關單位調查、鑑定肇因，同時已成立專案小組詳查事發經過，完整釐清後，將盡速對外公布；同時運用軍醫體系專業能量，盡全力救治受傷官兵，並提供家屬相關協助。
據了解，受傷的9名官兵分別是盧姓一兵、王姓一兵、周姓一兵、戴姓上兵、梁姓上兵等5人輕傷，尹姓上士、洪姓中士等2人重傷。長庚醫院急診室表示，洪姓中士院時意識不清，左手明顯炸傷，右側大腿穿刺傷出血，而尹姓上士則被送往三總基隆分院正榮院區，到院時意識清楚可對談，其臉部和雙手有2度至3度燒燙傷，其中左手遭嚴重炸傷，骨頭和韌帶外露，經插管和包紮止血後，轉送三軍總醫院內湖總院治療。
據《軍聞社報導》，國防部長邱國正在接獲消息後，傍晚特地前往三軍總醫院內湖總院探視傷兵，並聽取院方簡報和人員傷勢狀況，也向三總專業團隊對傷員的照顧表達感謝，隨後再趕往基隆長庚探視重傷的洪姓中士，並要求專案小組詳查事發原因，進行全般檢討。