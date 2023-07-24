杜蘇芮海警發布了！專家曝關鍵影響時序 「2地區」颱風假機率高
杜蘇芮颱風朝台灣步步進逼，中央氣象局也在今（24）晚間8點30分發布「海上警報」。對此，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》晚間也點出本次杜蘇芮颱風對台灣的影響時序，同時提到「2地區」颱風假機率高。
記者潘毅/綜合報導
杜蘇芮海上颱風警報在晚間8點30分發布後，《台灣颱風論壇｜天氣特急》在臉書粉專上指出，杜蘇芮颱風目前最新預測路徑，沒有太大變化，同時也提到「週二(25)是關鍵，再來觀察陸地互動。週三(26)暴風圈正式接觸南、東部陸地。週四（27日）距離最靠近，風雨最劇烈，10級風邊緣南部。」
專家也提到，本次杜蘇芮對台灣各地的影響程度依序為「台東、恆春>花蓮、高屏、金門、澎湖>台南、嘉義、宜蘭>南投、台北、基隆、桃園、馬祖>新竹至雲林」，暴風圈則會涵蓋苗栗至屏東、花東、金門等地，而「苗栗到雲林則位於背風面，感受上會比較小」；《台灣颱風論壇｜天氣特急》也在留言處指出，以目前的杜蘇芮路徑研判，「南部、花東颱風假機率很高，北部則難」。
另外，根據中央氣象局在今（24）日晚間8點最新發布的「暴風圈侵襲機率」顯示，由高至低依序為：恆春89%、屏東縣82%、高雄市84%、臺南市81%、澎湖縣80%、蘭嶼79%、金門75%、嘉義縣73%、嘉義市72%，台東縣72%、綠島69%、雲林縣68%、彰化縣南投縣皆63%、台中市60%、苗栗縣53%，而新竹以北的各縣市及花蓮縣則都不及5成。
📍「暴風圈侵襲機率」代表什麼意義？
「颱風七級風暴風圈侵襲機率圖」會顯示未來120小時內颱風七級風暴風圈通過機率的高低分布。機率值是指事件出現或發生的機會大小，例如機率80％則代表在預測時間範圍內，預測類似路徑100次之中，颱風七級風暴風圈通過該處之案例有80次，未通過者有20次。