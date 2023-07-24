大腸水療不是治療！「治標不治本」醫警：4類患者恐加重病情引發感染

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大腸水療不能幫助排毒、保養腸道
大腸水療的行為，最早可以追朔至古埃及。當時人們認為體內的排泄物充滿毒素，如果不儘快排出、堆積過久，就會讓身體腐朽、死亡。而此種觀念一直延續到1900年代，有學者提出了自體中毒 (autointoxication) 的說法。認為結腸中的細菌會跑到身體其他器官，引起中毒、疾病，因此當時歐美地區也掀起做大腸水療的熱潮。
隨著醫學的進步，此種說法已被推翻。腸道的黏膜是由水、黏液素、球狀蛋白質、脂質、DNA等物質組成。腸道黏膜可以做為物理屏障，減少分子滲透、病毒侵入、腸內菌移位，就像是鞏固腸道健康的城牆。因此在正常情況下，不會有腸道細菌移位，導致自體中毒的情形發生。
陳威佑特別提醒患有腸漏症、慢性腸道發炎、免疫性腸炎（克隆氏症）、近期內腸胃動過手術的人，可能因為腸道黏膜受損，不建議做大腸水療，以免加重發炎、增加感染風險。建議以「改善腸道黏膜健康」為優先目標，接受醫師的藥物或手術治療，並調整日常作息 。
大腸水療不能治療便祕，還可能有這些風險
很多人說做大腸水療時，可以直接看到糞便隨著水流出體外，因此深信水療可以解便祕。事實上這只是治標不治本的做法，便祕不只是飲食習慣不良引起，也可能跟情緒變化、藥物副作用、腸道感染或腫瘤相關。如果沒有釐清原因就貿然做大腸水療，日後還是可能會便祕，並造成不良的副作用。
目前沒有任何文獻證實大腸水療可以改善便祕。《Colorectal Disease》期刊上的研究發現，大腸水療會將直腸附近的固體糞便分解成細小的糞便，或讓糞便形成懸浮液體，反而增加細菌、毒素進入體內循環的機會。《Family Practice》期刊上的研究也指出，做完大腸水療後可能會有腹脹、胃痛、腹瀉、噁心、脫水等副作用，並增加腸穿孔的風險。
日常的正確保養
陳醫師提醒大家，絕大多數的人都不需要做大腸水療，而正確的腸道保養，就是從日常做起。陳威佑進一步說明，腸道本身就有清潔的功能，平時只要多攝取纖維、增加飲水量，無需刻意清洗結腸，糞便都會隨著腸道蠕動自然排出。
如果你經常飽受便祕之苦，建議先到大腸直腸外科做檢查，釐清便祕的原因後再進行治療，才能安心、有效改善便祕問題！
本文經 陳威佑醫師 臉書粉專《大腸直腸外科 陳威佑醫師 (說文解痔)》授權報導
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