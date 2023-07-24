皮塔仍有望拜相！否決二次提名案有爭議 監察員交付憲法法庭裁決
泰國今年國會大選後遲遲未能選出首相一職，原因在於第一大黨前進黨黨魁皮塔在國會投票期間，被保守派勢力議員提出「不能在第二輪選舉中被二次提名」的主張且經表決通過。不過泰國監察辦公室以國會此舉有違憲疑慮為由，將此案交付泰國憲法法庭裁決，主張建議暫緩第3次總理投票。
國際中心楊智傑／綜合報導
儘管在眾議院大選拿下最多席次，前進黨黨魁皮塔仍在問鼎總理寶座的兩輪投票下面臨失敗，主因包含了親軍方的勢力故意阻擋，導致必須取得過半的國會議員席次，皮塔僅達到312席支持；在第二輪表決中，保守派議員更依泰國國會議事規則，援引「議案否決後同一會期不能再次提出」規定進行「皮塔是否不得被二度提名」辯論。
經辯論過後，皮塔遭半數國會議員否決了二次提名的可能，期間還因為持有媒體股票，被憲法法院暫停議員職務。不過監察員辦公室24日表示，監察員認為國會此舉有違憲疑慮，指出泰國總理選舉不應適用於議事規則，因此將此案送交憲法法庭裁決，同時建議憲法法庭應暫停預計27日舉行的國會第三輪總理表決。
為求組閣順利，上週五前進黨宣布將退而求其次，支持盟友為泰黨推出的總理人選，前進黨秘書長猜他瓦指出，「前進黨將提名為泰黨的總理候選人擔任第30任總理，就像為泰黨支持前進黨一樣」；然而保皇派、親軍方政黨仍對前進黨組成的執政聯盟改革主張不滿，為此軍方派政黨仍稱不會支持任何與前進黨主張改革《侮辱王室法》有關的政府。