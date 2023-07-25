BLACKPINK星巴克聯名瘋搶！黃牛豪灑30萬 網路一杯炒價賣到12000
BLACKPINK星巴克聯名掀起搶購熱潮，昨日搶先開賣的「BP Bling不鏽鋼TOGO冷水杯」，今早網路炒價又暴漲至10000～12000元。《NOWnews今日新聞》記者一早6點多，抵達位於西門町鬧區最早營業的星巴克西門成都門市，第一順位便是代購的林先生與3位代排長輩，他透露這兩天已經花了20～30萬收購，與朋友看準限量產品的商機，過去常關注潮牌服飾與鞋款，是第一次購買星巴克，直說「這兩天西門町周邊的門市頭香，都是我們朋友」，知道轉售會被視為黃牛也想低調，不過認為被講也沒差，不怕罵的人不買，「反正你不買還有別人會買」。
記者蕭涵云/台北報導
全球熱夯的韓團BLACKPINK再度與星巴克聯名，推出18款聯名商品及首度合作的「BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂」。繼昨日開放星禮程會員搶先購買6款幾乎賣光後；今（26）日起線上門市、與實體店面正式開賣。昨日搶先開賣的「BP Bling不鏽鋼TOGO冷水杯」，雖然是要價3280元最貴的款式，但網路炒價從昨天的8800元、今早又暴漲至10000～12000元。
根據26歲的代購林先生低調分享這兩天搶貨心得，昨天因受限會員制度，開放購買品項少、數量多，今正式上市後品項多但數量少，「像我剛剛只買到護照套2個，等於這家店只有進貨2個護照套」。由於款式眾多、店家數量也不齊，昨天光確認商品、完成結帳就花了1～2個小時；今天已待1小時，看來還要繼續等；他同時也和其他點前來會合的朋友們商討後續行動。
林先生直說，自己平時有正職，這波是幫忙專職代購的朋友來搶貨，透露「因為搶貨數量難評估，沒有先抓預計金額，確定已經花了20～30萬收購」。看準限量產品的商機，過去他與朋友們常關注潮牌服飾與鞋款，有正職的他也是第一次購買星巴克聯名商品，他直說「這兩天西門町周邊的門市頭香，都是我們朋友」，低調表示代排長輩大約在店家前一晚閉店時間就已來排隊，他是接近開門時間才現身負責結帳。
一票朋友專攻西門町周邊的星巴克門市，「但是他分店多的話，數量也就會少」，根據代購搶貨經驗，一定都會預先做好功課，提早拿到前段班位置才能確保買得到東西。昨天已在這附近排了4、5家，今天打算再進攻3家門市。林先生知道轉售行為一定會被視為黃牛也想低調，不過認為被講也沒差，不怕罵的人不買，「反正你不買還有別人會買」。
而第二組的林同學情侶也是連著兩天都到星巴克西門成都門市朝聖，她透露「昨晚7點先來買馬克杯」，原本不打算買「BP Bling不鏽鋼TOGO冷水杯」覺得太貴了，但後來知道網路炒價之高，也開玩笑說「應該要買的，還可以賺一下差價」。她告訴《NOWnews今日新聞》記者，連著兩天都遇到前面的林先生和代排長輩，她今天凌晨1點來、只排到現場第5順位，不過有順利買到想要的兩款隨行杯，仔細檢查後離去。
身為BLACKPINK鐵粉的林同學，今天凌晨3點就來排隊，前一晚由父親先來幫買馬克杯，爸爸還透露，發現已經有人在排正式開賣的杯子，「覺得太累了，叫她自己跟同學來排隊，年輕人也是要體驗熬夜搶貨的辛苦」，透露兩天加起來花約6000元買了5樣產品，但仍飲恨少買到一樣「BP粉星植感TOGO冷水杯」。
詢問是否打算等等轉戰其他門市或上網搶購，林同學直說「排隊站到腰很痠，打算買完就回家睡覺不再衝了」。爸爸還為女兒和同學購買擁有特殊杯身與黑色吸管的「BLACKPINK限定版星冰樂套組」，直呼「哇！平常一杯180元左右的飲料，這款要300元」嚇了一跳。
今早上7點湧入星巴克西門成都門市的排隊客人約10來位，除了代購、多是住在周邊的民眾，各有排隊攻略就近來買。同樣連衝兩天的莊先生，分享今天凌晨4點半來排在兩位女同學後，昨天5點到以會員身份買齊限定6款、今天只搶到4樣。
他透露因為家中有個星巴克鐵粉妹妹，加上自己平時有在觀察、覺得星巴克這檔設計的不錯，才認真做功課搶貨。這兩天不只自己來排、也出動妻子，還事先查好周邊星巴克門市營業時間，他搶先到7點就開門的星巴克西門成都門市，太太則在8點營業的漢中星巴克排隊中。
星巴克昨日開放星禮程會員搶先購買BLACKPINK x 星巴克聯名，直接把限定6款數量幾乎賣光。《NOWnews今日新聞》詢問台灣星巴克，業者回覆「此為限量商品，依各門市實際數量為準，售完為止。」據了解，星巴克所有檔期的商品都有一定數量，會員能先搶購的6款，就是在正式發售後的前一天搶先上市，剩餘數量只能依照各門市的實際數量為準；官方不透露各店配貨數量，也不證實真實銷售數字與現貨存量。