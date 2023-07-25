叫外送到立委服務處開槍！要求清空彈匣 男2萬交保稱：惡作劇
一名40歲的郭姓外送員，昨（25）日在自家外送平台發出訂單，要求外送員到指定地點「取槍」後，前往立委林淑芬蘆洲的服務處開槍，還必須「清空彈匣」，蘆洲分局獲報後火速逮捕郭男，他落網後稱是惡作劇，警方訊後，依涉犯刑法恐嚇公眾罪將他移送新北地檢署複訊，檢察官訊後諭令三萬元交保，不過郭男因為籌不到錢，最終改以兩萬元交保。
記者孫唯容／綜合報導
知名外送平台24日上午突然流出一則訂單，內容要求外送員到蘆洲區和平路一民宅內「領取手槍」後，再前往立委林淑芬的服務處開槍，並要求清空彈匣；蘆洲警方上午9時許獲報後組成專案小組，迅速查出涉案人是擔任外送員的郭姓男子，11時40分左右，在台北市松山區松德路上，將還在跑外送行程的郭男逮捕。
警方指出，郭男應訊時供稱是「惡作劇」，該把槍枝為BB槍，沒想到一時好玩，把訂單截圖PO網引發軒然大波；警方訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌將郭男送辦，檢察官昨晚訊後諭令三萬元交保，但郭男籌不到錢，改以兩萬元交保。
對此，林淑芬也指出，選舉時擾亂社會治安、不容小覷，也容易造成社會恐慌，更可能演變成國安問題，也希望國安單位緊繃起來，但指出目前不會影響到服務處運作。