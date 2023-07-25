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NBA／沙足聯賽開給姆巴佩1年261.1億　字母哥：簽我吧！我很像他

▲公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo。（圖／美聯社／達志影像）
▲公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

根據報導，沙烏地職業足球聯賽的希拉爾俱樂部已經對法國超級球星姆巴佩（Kylian Mbappe）開出1年7.76億歐元（約261.1億台幣）的合約，這個價碼震撼體壇，連NBA密爾瓦基公鹿隊明星大前鋒「字母哥」Giannis Antetokounmpo都幽默發文：「不如簽我吧！」

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美國哥倫比亞廣播公司記者James Benge爆料，希拉爾已準備給姆巴佩開出一年7.76億歐元（約261.1億台幣）的總薪資。平均下來他一天可以拿到191萬歐元（6428.6萬台幣），而之前其母隊巴黎聖日耳曼（PSG）給他開出的「天價」合約不過是10年10億。

以「詹皇」LeBron James作為對照，其生涯總薪資為5.31億歐元（約178.7萬台幣）。而姆巴佩現在只要點頭，就能賺到超過前者生涯的薪資。另外，PSG也可以得到3億歐元的轉會費。

見這麼大一筆錢，Antetokounmpo也開玩笑地說：「希拉爾簽我吧，我長得也有點像姆巴佩的。」有意思的是，姆巴佩本人隨後也在下面回了一串哭笑不得的表情符號。

Antetokounmpo上一季的年薪為3934萬美元（約11.9億台幣），下一季則為4249萬美元，這位NBA的巨星目前生涯已賺了1.9億美元（約57.6億台幣）的薪資。

▲法國前鋒姆巴佩(Kylian Mbappe)。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國前鋒姆巴佩(Kylian Mbappe)。（圖／美聯社／達志影像）

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