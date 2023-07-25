中醫大附醫與微軟聯手創「智海系統」　AI撰寫病歷減少75%文書行政時間

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這些情境應該很容易想像，但是我們想不到的是：護理師回到護理站，有可能將六位病人的情況搞混，或是只能記住剛剛對談的一些重點；醫師在連續看診的疲勞轟炸之下，也可能一時腦袋不夠靈光，忽視了一些可疑的小症狀，或是一時無法聯想到自己不熟悉的病症。但這都不是醫護人員的問題，而是台灣因為就醫方便所造成的醫護過勞、不健康生態。
AI快速撰寫病歷 生成醫療專有名詞、降低人工誤差有鑑於此，中國醫藥大學附設醫院與台灣微軟共同研發了生成式AI智慧醫療紀錄-「智海系統（gHi system；Generative Healthcare Intelligent System）」，透過醫護專家口述，AI引擎即能快速撰寫病歷，大幅減少醫護人員輸入病歷75％的時間，周德陽院長表示，「說話一定比打字快！」期望能將人工誤差值降到最低，減少因疲勞、重工所造成的錯誤。「智海系統」是引領全球華文醫療系統首創的AI生成式醫療紀錄，堪稱是華文版的Nuance。
為了克服語音轉文字應用的辨識困難，並提高病歷撰寫的效率與準確性，「智海系統」在微軟Azure平台上透過語音辨識技術提供的強大模型服務（GPT-4），醫護人員能夠以口述精準記錄醫療資訊，並利用語言模型，對文字進行摘要和分析，提取關鍵資訊，自動生成專業醫療術語和建議。
門診促進醫病關係 護理時解放雙手幫助記錄摘要人中智慧中心許凱程主任分享，這套系統能讓醫師問診時與病人有眼神接觸，促進醫病關係，還能縮短打字等行政時程，在病人主觀陳述、醫師客觀徵候之後，十幾秒內給出病況評估與診療計畫，再讓醫師確認，有更多時間可以向病人說明治療計畫。目前已應用於院內各科，使用上非常順利。
而在第一線照護病人的護理師，莊素蓉督導也指出，雙手忙碌時，例如換藥同時跟病人進行衛教，實在無法即時記錄，但藉由語音辨識就可以解決問題，減少後續非常多行政作業，也不容易出錯，智海系統又更優於一般語音辨識記錄，可以直接給出重點摘要，不僅僅是病歷電子化而已，大幅縮短撰寫醫療報告的時間。對提升醫療紀錄的品質，並增強醫療團隊間的協作與溝通，具有相當的助益。
除了應用在面談問診、護理語音記錄之外，也可撰寫住院病歷、輸出專業檢查報告，許凱程主任表示，目前1.0的版本只有語音輸入，但未來也會繼續研發升級到可以輸入檢驗結果、影像檢查等，幫助快速診斷。周德陽院長也提及，AI可以提醒醫師鑑別診斷，思維更廣更周全，醫師沒想到的都能提醒，還肩負了醫學教育的重責大任，幫助新進醫護更容易理解，病人能得到更多照護。
台灣微軟卞志祥總經理表示，第一線醫療人員的工作壓力和負擔非常大，需迅速因應病人需求並在緊急情況下做決定。很高興與中醫大附醫聯手，透過減少文書業務，讓醫護人員能專注於病人照護，進而拯救更多生命。微軟Azure平台提供多元功能，包括企業規模運算能力、多樣機器學習服務解決方案、多種開發語言和工具、Azure OpenAI強大的摘要與生成能力，以及全球資料中心等豐富資源，皆能確保中國醫藥大學附設醫院建構「智海系統」大量醫療資訊的精準性與穩固性。微軟將AI語音辨識導入醫療領域在全球範圍已有相當成功的成果，期待未來持續挹注AI應用於次世代醫療平台，帶動台灣醫療產業的智慧轉型。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58665
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