AI再發威領軍！台股早盤漲逾140點 電力供應股也亮眼
美股四大指數昨（24）日漲多跌少，台北股市今（25）日開盤也攻高，早盤一度大漲140多點，來到17181點，漲幅0.7%。權值王台積電早盤漲4元，來到562元，漲幅0.7%。今日AI概念股持續發威，早盤微星、原相、華泰飆漲停，廣達、技嘉、英業達漲幅3到5%。另外，電力供應與矽智財概念股也表現亮眼，東元漲逾3%，世芯-KY與創意漲逾2%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數24日上漲183.55點，或0.52%，收35411.24點；那斯達克指數上漲26.06點，或0.19%，收14058.87點；標普500指數上漲18.3點，或0.4%，收4554.64點；費城半導體指數下跌6.53點，或0.18%，收3692.32點。
受到美股激勵，台股今日開盤一度大漲140多點，來到17181點，漲幅0.7%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲4元，來到562元，漲幅0.7%。同樣為晶圓代工的聯電漲0.8%，世界先進跌近1%、力積電跌0.6%。其他重要電子股，如大立光走高，鴻海、友達、國巨、旺宏、日月光漲1%左右。
今日AI概念股仍持續發威，微星、原相、華泰飆漲停。緯創漲1.8%，英業達與和碩漲逾3%、廣達漲4%、技嘉漲5%、廣明漲逾7%、新漢漲幅同樣也有7%，華碩漲8%。
另外，電力供應概念股也紅通通，東元漲逾3%，碩天、台達電、康舒與華城漲逾2%。矽智財概念股表現同樣亮眼，晶心科漲3%多，世芯-KY、創意漲逾2%，金麗科、凌陽漲1%以上。