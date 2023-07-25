毛舜筠現身台北逛街！張國榮唯一承認、求婚女友 外貌不像62歲
香港金像獎影后毛舜筠戲齡超過40年，是港片的熟面孔，《情聖》、《家有囍事》、《花田囍事》等代表作無數，與巨星張國榮一段情為人津津樂道，她日前特地飛來台灣力挺好友李心潔的演唱會，昨（24）日有網友在台北市巧遇野生大明星，形容對方非常有氣質，完全沒有名人架子。
記者楊穎軒／綜合報導
網友在PTT發文，透露在連鎖寵物店閒逛，無意間和一名氣質出眾的熟齡女子對到眼，確認後居然是毛舜筠本人，「不看還好，一看氣質出眾，既靦腆又親切，現場十幾個人竟然沒人認出他，台北人不看電視的嗎？」
原PO說認出毛舜筠後害羞到臉都黃了，直到第二次和對方對上眼，才鼓起勇氣上前詢問可不可以合照，毛舜筠一口答應，「第一次遇到大明星，緊張之下忘記問她『親嘴會不會懷孕了』」，曝光的相片，毛舜筠一頭俐落金黃色短髮，瀏海往後綁，略施薄妝，穿水藍色小背心，皮膚不見太多老化跡象，狀態維持極佳，看不出來已經62歲。
鄉民看到照片紛紛喊出毛舜筠在港片裡的經典台詞「唉呀！表姑媽」、「開封有個母夜叉」、「給你個紅包，乖乖的」，不少人直呼「路上能認得出來也很厲害」、「表姑媽年輕時超正」、「毛真的漂亮，只是走諧星而已」、「丑角女演第一正」！
毛舜筠17歲與張國榮相識相戀，但當時交往沒多久張國榮開口向毛舜筠求婚，她聽了嚇傻，隨即提出分手，直到兩人合作電影《家有囍事》，才又重拾往日情誼，一直到哥哥過世，毛舜筠始終都是張國榮最好的朋友、知己，而除了唐鶴德，毛舜筠是張國榮唯一公開承認的交往對象，哥哥曾在訪問中透露對毛舜筠一見鐘情，對方更是他第一位送玫瑰花的女人，對毛舜筠的依戀不言可喻。