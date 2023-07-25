「膠原蛋白粉」選擇多　營養師：具臨床實證最關鍵！

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超過25歲膠原蛋白流失 作息不正常恐加速流失營養師許育禎表示，「膠原蛋白」是人體結締組織中重要的蛋白質，在人體內扮演著黏合、支撐的重要角色。飲食當中如果蛋白質與維生素C攝取充足，可以自行由體內合成膠原蛋白，但超過25歲後，合成速率會下降，若加上生活壓力熬夜或酗酒、抽菸等不良生活習慣，或愛吃甜食破壞膠原蛋白結構，恐會加速肌膚老化。
營養師：水解配方選擇多 具臨床文獻佐證最關鍵許育禎提到，部分女性透過吃豬腳、豬皮、雞皮、雞腳，想要獲取膠原蛋白，分子太大，人體無法吸收，攝取過多熱量也易引發肥胖危機。雖然目前有許多市售的膠原蛋白保健品可供選擇，但她提醒民眾，強調水解的膠原蛋白，雖然分子量小，但較無法確認是否能被人體吸收，因此建議選擇具有臨床文獻佐證的保健品，才能夠更有效率的吸收膠原蛋白，達到事半功倍的效果。
膠原蛋白有多種形態，其中「一型膠原蛋白」約佔人體90%含量，對於女性來說尤其重要，能幫助提升皮膚延展性及彈性，附著於肌肉組織、不易斷裂，有助於皮膚維持健康。目前膠原蛋白大致分為錠劑、液態及粉劑，許育禎解釋，錠劑雖方便但劑量不足無法達到有效攝取量，液態狀的膠原蛋白在價格上比較昂貴，通常也會添加甜味劑和許多添加物，相較之下，粉劑劑量高，也可以與日常飲食結合搭配、熱量相對低，民眾也不會有過大負擔。
二肽分子人體最好吸收 「豬隻」Pro-Hyp含量最高！許育禎解釋，根據臨床研究，二肽分子proline-hydroxyproline（Pro-Hyp,PO）(脯氨酸+羥脯氨酸) 是人體主要能吸收的膠原蛋白-特殊二肽成分的形式，也最能夠增加皮膚彈性和支撐力。其他臨床研究也指出，二肽分子能同時刺激膠原蛋白增生、玻尿酸合成酵素的活性，與皮膚健康息息相關，因此，二肽分子Pro-Hyp含量越高功效也越好。
目前豬隻、魚皮、魚鱗這三種來源的膠原蛋白，以豬隻所含的Pro-Hyp含量為最高。日本研究結果顯示，實驗者在食用豬皮、魚皮及魚鱗所萃取的膠原蛋白後，測量血液中Pro-Hyp(PO)濃度，結果以食用『豬皮』成分所製成的膠原蛋白產品，所偵測到的濃度為最高達95%，魚皮其次為42%，最低濃度為魚鱗僅達39%，以功效面來說，豬隻來源膠原蛋白也是一個比較好的選擇。
「膠原蛋白粉」彈力新生膨潤有感！ 持之以恆最重要最後，營養師說明，補充膠原蛋白空腹吃最好，但亦可以搭配飲品使用，例如溫開水約40度，牛奶或豆漿等等，最重要的是不能中斷，必須持之以恆。以她本身經驗來說，配合良好的生活作息及飲食習慣，大約一個月可看出效果，肌膚保水度及光滑感也大幅提升。
建議大家平日也能多補充富含維生素C的蔬果，例如紅心芭樂、木瓜、奇異果及柑橘類水果等等，促進膠原蛋白生成，維持肌膚健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58551
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