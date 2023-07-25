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少數以年齡為分期依據的癌別 55 歲為主要分界
諶鴻遠強調，甲狀腺內含有濾泡細胞與 C 細胞，若癌症源自於濾泡細胞時，90% 為乳突癌、其次為濾泡癌約 5 至 10%、未分化癌占 3%；若是由 C 細胞演化的癌症則為極少見的髓質癌，僅占 1%；治療上，乳突癌與濾泡癌也比未分化癌與髓質癌較為樂觀。
臨床上，當病人診斷為未分化癌時，約有 5 成平均餘命不到 1 年，30% 的病人更可能在 2 至 3 個月內撒手人寰，讓病人及家屬促不及防，留下諸多遺憾。
甲狀腺癌是少數以年齡作為分期依據的癌別，諶鴻遠表示，若在 55 歲以前發現，病人為第一期的無轉移或第二期的遠端轉移個案，存活率至少可達 8 成；超過 55 歲才被診斷，則類同一般癌症以嚴重度區分為一至四期。
第一期：腫瘤仍局限於甲狀腺的腺體內，尚未擴及至臨近的淋巴及正常組織，10 年統計存活率為 95 至 99 %。
第二期：附近淋巴受些許影響，在治療良好的情況下，存活率能維持在 9 成。
第三期：淋巴轉移，影響氣管或食道，病情會急轉直下，存活率約為 7 成。
第四期：嚴重頸部淋巴及遠離轉移，影響到側頸淋巴，存活率不到 5 成。
口服藥物取代放射線治療 提高病人意願
早期甲狀腺癌一旦發現傾向全切除，術後則長期吃甲狀腺素，以減少水腫或掉髮問題。針對無法完全清除腫瘤、淋巴或遠端轉移、癌症復發等病人，可以採用放射碘治療，特別是目前能夠以口服藥物方式取代放射線治療，提高病人治療的意願與方便性。
值得注意的是，早期無聲無息的甲狀腺癌，在中晚期時約有 70 至 80% 肺部轉移、20% 骨轉移、5 至 10% 腦轉移，針對少數復發轉移、碘-131 治療及服用甲狀腺素均無效的病人，過去沒有很好的相對應標靶治療藥物，延長病人的生命。
精準醫療找出相對應標靶藥 有助延長生命
隨著醫療科技進步，晚期遠端轉移甲狀腺癌的治療也走向精準醫療，病人可選擇 NGS 基因檢測，進一步找出相對應的標靶治療藥物。根據臨床統計，國內甲狀腺癌病人中約有 5 至 10% 的病人帶有 RET 致癌基因突變，透過專一性標靶治療藥物，有機會再度延長生命。
諶鴻遠強調，RET 標靶藥物具有改善癌細胞分化及抑制癌細胞生長的特點，對放射碘的吸收能力也會增加。他分享臨床案例，一位轉移性甲狀腺癌症病人，經 5 個月 RET 標靶藥物 Pralsetinib 治療後，恢復到正常吸收放射碘的能力，腫瘤細胞被吞噬瓦解之後，各項指數回到正常值，且與以往多標靶藥物常見的尿蛋白、高血壓、腹瀉、手腳脫皮及掉髮副作用相比改善許多。
儘管晚期轉移甲狀腺癌已朝向精準治療之列，但現階段在台灣只有 RET 基因突變的患者可以找到相對應的標靶藥物，而在國外 BRAF、NTRK 基因突變已有相對應的藥物。未來醫界努力的方向，是為更多病患找到更多的治療藥物，以延長其存活期並改善生活品質。
文／癌症希望基金會 編輯／賴以玲 圖／楊紹楚
諮詢專家：高雄榮民總醫院核醫科主任諶鴻遠
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 初期治療10年存活期達9成！不同年齡罹患甲狀腺癌 存活期大不同