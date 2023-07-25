遭前任男友辱罵！少女叫現任男友出面輸贏 聚眾鬥毆持槍全被逮
本月24日凌晨，新北市板橋區仁化街附近，發生一起感情鬥毆糾紛，劉姓女子與趙姓男子原為情侶，分手之後，趙男於網路上辱罵劉女，劉女因此心生不滿，向現任男友崇姓男子訴苦，崇男遂夥同友人共6人，約出趙男談判。未料雙方一碰面就發生激烈口角，近而演變成肢體衝突，崇男趁隙用槍托重擊趙男頭部，導致趙男頭破血流，犯案後，崇男與同夥隨即乘坐自小客車及機車離去，警方獲報後趕抵，將趙男送往亞東醫院救治，所幸無大礙。
記者林盈君／綜合報導
據了解，劉女因被前男友趙男於網路上辱罵，心生不滿向男友崇男訴苦，崇男遂帶著女友夥同5名友人前往板橋區，約出趙男談判，結果雙方爆發口角及肢體衝突，眾人圍毆趙男，崇男更以槍托重擊趙男頭部，犯案後崇男等人逃離現場。警方獲報後，立即擴大調閱路口監視器影像，鎖定涉案車輛，於24日上午，於汐止區大同路2段查獲崇男等3人，並在車內查扣子彈3顆及刀械2把，另陸續通知其他涉案人到案說明。
崇男落網後坦承犯行，並供出將手槍丟入汐止區金龍湖，警方隨即偕同瑞芳潛水搜救分隊等10餘人，前往金龍湖進行打撈搜查，於湖內起獲手槍1把。全案訊後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、少年事件處理法暨傷害、妨害自由及妨害秩序等罪嫌，將崇男等6人移請新北地檢署、新北地方法院少年法庭偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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