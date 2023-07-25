秦剛消失滿月　人大常委會將審議人事任免引聯想

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議題包括提請審議刑法修正案草案及審議有關任免案。
秦剛自6月25日接連會見越南、斯里蘭卡外長及俄羅斯副外長後，迄今未公開露面，導致流言四起，全球媒體也高度關注。面對各界詢問，中國外交部曾表示秦剛是因為「健康原因」而缺席活動，但之後則避答相關詢問。
美國之音今天報導，全國人大常委會大約每2個月開會審議立法和通過法律，在6月結束預定的會議後，原本預計下一次會議應該是於8月舉行。
因此，舉行這場突如其來的會議的宣布一出，立刻引起了各界人士注意，並在推特上發文。
例如中國問題專家利明章（Bill Bishop）問，「關於秦剛的新聞終於要來了嗎？」，但他也指出中國官方的宣布目前沒有跡象顯示這和秦剛有關，芝加哥大學政治學教授楊大利說「請期待明天（今夜）一些來自中國的有趣新聞」 。
紐約智庫「亞洲社會政策研究所」的中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）表示，這場人大常委會的宣布當中不同尋常的是，這場會議只持續一天。這是很少見的，這些會議一般會持續幾天。
他表示，這可能是一次與秦剛有關的緊急會議。但也可能這只是日程安排上的問題而已。
香港網媒01昨天報導，根據資料，在2021年3月，第13屆全國人民代表大會全體會議通過「全國人民代表大會組織法」修正草案，擴大全國人大常委會的人事任免權，包括副總理、國務委員、軍委副主席、軍委委員都可以直接任免，無須再由每年只集會一次的全國人大全體會議決定。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1120725