黑龍江體育館坍塌11死　家屬批維穩第一無人溝通

秦剛消失滿月　人大常委會將審議人事任免引聯想

▲中國國務委員兼外交部長秦剛已一個月未露面。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國務委員兼外交部長秦剛已一個月未露面。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社台北25日電）中國國務委員兼外交部長秦剛已一個月未露面，北京當局今天將舉行人大常委會議，其中審議有關任免案引起各界聯想；美媒報導，一些專家認為，這場會議可能會揭開秦剛的命運。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新華社24日報導，第14屆全國人大常委會第8次委員長會議24日下午在北京人民大會堂舉行，由人大常委會委員長趙樂際主持。會議決定，14屆全國人大常委會第四次會議7月25日在北京舉行。

議題包括提請審議刑法修正案草案及審議有關任免案。

秦剛自6月25日接連會見越南、斯里蘭卡外長及俄羅斯副外長後，迄今未公開露面，導致流言四起，全球媒體也高度關注。面對各界詢問，中國外交部曾表示秦剛是因為「健康原因」而缺席活動，但之後則避答相關詢問。

美國之音今天報導，全國人大常委會大約每2個月開會審議立法和通過法律，在6月結束預定的會議後，原本預計下一次會議應該是於8月舉行。

因此，舉行這場突如其來的會議的宣布一出，立刻引起了各界人士注意，並在推特上發文。

例如中國問題專家利明章（Bill Bishop）問，「關於秦剛的新聞終於要來了嗎？」，但他也指出中國官方的宣布目前沒有跡象顯示這和秦剛有關，芝加哥大學政治學教授楊大利說「請期待明天（今夜）一些來自中國的有趣新聞」 。

紐約智庫「亞洲社會政策研究所」的中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）表示，這場人大常委會的宣布當中不同尋常的是，這場會議只持續一天。這是很少見的，這些會議一般會持續幾天。

他表示，這可能是一次與秦剛有關的緊急會議。但也可能這只是日程安排上的問題而已。

香港網媒01昨天報導，根據資料，在2021年3月，第13屆全國人民代表大會全體會議通過「全國人民代表大會組織法」修正草案，擴大全國人大常委會的人事任免權，包括副總理、國務委員、軍委副主席、軍委委員都可以直接任免，無須再由每年只集會一次的全國人大全體會議決定。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1120725

烏克蘭無人機連襲莫斯科　美國不支持攻擊俄境內

推特再添挑戰者　TikTok開放純文字發文

瓜國警方查抄種子黨總部　美促確保決選不受干預

美副國務卿雪蔓將退休　職務暫由政治次卿代理

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀