杜蘇芮防颱備戰！超商、通路優惠懶人包：買1送1白米、泡麵先囤

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家事達人486先生建議台灣地震、颱風多，容易帶來複合型災害，家中應常備緊急避難包並且全家人都要知道放置地點，應急物資也要記得定期檢視。緊急避難包內應準備手電筒、行動電源、充電線、防災收音機、藥品、乾糧和礦泉水。他同時提醒，應該注意藥品、乾糧有效期限以及行動電源是否電力充足，防災收音機可挑選支援手搖發電的款式，更能有保障。
📍7-11颱風影響期間停止外送服務
7-11將在颱風影響期間將停止外送服務，同時門市嚴防強風豪雨皆會做足萬全防颱準備，建立各區門市颱風影響回報機制，以確保門市安全無虞並於第一時間協助門市，因應颱風天民眾存糧需求，7-11針對泡麵、個人化冷凍品、常溫及冷藏飲料、零食、罐頭麵包及早正餐等商品，於重點商圈增加1倍以上備貨量，倍以上備貨量，雨具等民生用品則增加1.5倍。
除了備貨量增加，7-11防颱必備瓶裝水推出包含PH9.0 鹼性離子水、UNI water等指定品項最低第2瓶5折、第2瓶10元等優惠；國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水「第2瓶5折、第2箱5折」，指定袋裝零食任選2件79折、4件75折，多款進口麵食指定品項任選第2件6折。
業者也整合線上線下，打造OMO全天候購物場域，消費者可預先於i預購平台線上選購箱購飲品、零食、生鮮等商品，並就近到鄰近門市線下取貨，線上訂、門市取方便採買需求。全台逾500間門市更設置生鮮蔬菜、嚴選素材鮮物專區，提供冷凍海鮮及蔬菜豐富選擇。
📍全家視風雨狀況，調整店舖營業
全家考量各地風雨情況不同，將以店舖人員安全為優先考量，地區營業主管可視各地情況決定店舖營業。此外，也將同步提醒店舖留意公共安全及周遭環境，例如暫時收回關東旗座、旗桿等防範措施。
全家門市針對颱風期間需求量大的產品進行備貨，推出FamiCollection藜麥穀物飯、黑纖米飯任選買1送1；三好米花東米（1.5kg）、天然米食珍藏壽司米（1.5kg）同商品買1送1；指定罐頭如愛之味土豆麵筋、鮮味脆瓜、韓式泡菜，以及新東陽精緻豬肉鬆、辣味肉醬等商品，任選兩件79折；常溫調理包系列如三杯雞杏鮑菇、紅燒牛腩、素麻婆豆腐、西魯肉等品項，同價位商品加20元多一件。
農心品牌泡麵任選第二件6折，包含辛炒麵、辣白菜泡菜拉麵、激辣辛杯麵等品項。花月嵐、洪師傅、黃亞細等指定泡麵品項任選第二件6折，另有多品牌泡麵特價優惠。7月25日限定金頂電池4+2入組合任選第二件6折；7月26日起勁量電池、Panasonic電池等指定電池品項享同價位第二件6折。
📍OK超商視風雨狀況調整營業
OK超商門市將在颱風期間正常營業，不過如遇嚴重災情、風雨過大將停止交接班，並降下鐵門、不排除暫停營業以策安全，待風雨轉小再恢復營業及返家，因颱風暫停營業之門市會即時於OKmart官方粉絲團快報，避免消費者撲空。並且暴風圈涵蓋首當其衝的中南部區域分店已提早進行防颱工作。除了將玻璃對角貼上X型不透明膠布外，部分分店針對防淹水加做準備。並即時清點重點商品，封箱移位、將貨架下層商品依序往上層放置。
OK超商會員特惠價「味味A紅燒牛肉湯麵98g，2件65元」、「味味A香辣海鮮湯麵96g，2件56元」，即日起至8/23止；微波即食的OKchoice「OKchoice紐奧良翅小腿80g」與「OKchoice醬烤雞腿130g」享任選2件88折，同步推出新品「OKchoice日式炒麵麵包」嘗鮮價59元、「OKchoice味噌燒烤翅小腿」嘗鮮價45元。
7月26日前全店針對指定飲品水，包含悅氏礦泉水6L、泰山純水2L進行「全店任2件抽抽樂一折起」；另，7/27～8/23期間，OKapp會員再獨享「悅氏礦泉水6L」、「泰山純水2L」第3件79折。即起至7月29前，「Panasonic錳乾電池4號4入」、「Panasonic錳乾電池3號4入」享同價位第二件49元，「國際EVOLTA鈦元素電池3號6入」、「國際EVOLTA鈦元素電池4號6入」任選第2件59元。
📍萊爾富防颱商品備貨量增加
萊爾富因應民眾的防颱需求，在肉類、海鮮、牛奶、礦泉水、電池，貨量均比平常多1至2成。並且即日起至7月25日推出三好米校長香米1.5kg（售價239元）買1送1、維力炸醬麵重量碗系列2件60元，包含原單件售價35元的維力辣炸醬麵重量碗和維力炸醬碗麵、味味A冬菜鴨肉粉絲原單件售價30元，特惠2件52元，還有味味A大碗麵系列2件65元，包含原單件售價39元的味味A香辣海鮮湯麵和味味A紅燒牛肉湯麵。
7月25日前凍島櫃的裕賀肩胛燒烤片（售價129元）享特價85元、厚切手打排骨（售價89元）特價55元、指定鮮乳兩件最低特惠177元起，包含林鳳營936mL全脂/低脂鮮乳（售價99元）、福樂一番鮮特極鮮乳936mL（售價94元）、萬丹鮮乳936mL（售價106元），則享兩件特價181元。
電池掛架國際牌碳鋅電池及鹼性電池指定品項享第2件6折；還有萊爾富APP內也推出颱風季防災專區箱購指定礦泉水享最低199元起，如Hi-Life Original海洋深層水2000 mL 8入一箱199元（原售價392元，打5.1折) 、悅氏天然水2200 mL享8瓶199元（原售價280元，打7.1折）。
📍全聯蔬果備貨增1倍
全聯針對需求高的生鮮商品，目前整體蔬果備貨量已增加1倍，餅乾、泡麵、水、罐頭等防颱重點物資皆充足備貨。即起至7月27日前，好菇道有機鴻喜菇、有機雪白菇單包特價27元、任二包特價48元；非基因改造的產銷履歷玉米筍單盒原價35元、特價29元；產銷履歷馬鈴薯一袋原價52元、特惠價45元。水果則有壹把蕉、屏東蕉、旗山蕉、南投蕉原價45元、促銷價42元；美國空運藍莓(原價一盒99元、促銷價85元、2盒158元。
7月27日起至31日前，虱目魚肚原價一盒139元、特價119元；鮮凍大白蝦單盒原價188元、優惠價175元；台灣桂丁土雞切塊一盒原價189 元、特價169元；而帶皮豬五花肉條則是每100g原價48元，特價39元。同時即起至7月30前，愛之味鮪魚片（185gx3入）1組149元；統一肉燥風味大號（75gx5入）1組68元；香草園洗選蛋等指定蛋品（10入）1盒59元；悅氏天然水（6000ml）單瓶特價43元、2瓶82元、平均1瓶41元。
「PXGo!全聯線上購」小時達也推出「備戰颱風天」專區，除了精選台、日、韓超過60款颱風天必吃泡麵外，也集結輕鬆料理系列的微波、罐頭食品及電池、燈泡等防災日用品，8月3日前全館滿1200元輸入優惠代碼【EXCUSEME】現折150元。
📍大潤發生鮮蔬果類增加1.5倍備貨
大潤發考量22日、23日採購人潮明顯增加，來客數增加四成左右，在生鮮蔬果類增加1.5倍備貨量，貨源充足，方便民眾採買。
並且即起至27日前，好比龍口春雨坊粉絲68元，特價第2件5折；五木濃口拉麵69元，特價買1送1。山東白蘿蔔原價33元，特價29元；台灣黃秋葵原價33元，特價29元；台灣高接梨原價149元，特價129元。針對防颱用品大潤發準備電池、手電筒、雨衣等30多款商品，並規劃防颱專區，推出永備碳鋅電池4號16入，售價129元；可緊急照明亦能登山露營使用的伸縮變焦手電筒，售價324元，還有多款雨衣、雨鞋、鞋套等相關防颱商品備戰。
📍家樂福蔬果備貨增3倍
家樂福在颱風期間，在生鮮葉菜類、水果等商品，目前庫存量齊全，價格也穩定，已多備足比較平日3倍貨量，因應採買需求。特別是防颱相關清潔儲水用具，現已拉出賣場入口與明顯處，提供顧客相關防颱工作需求；線上購物颱風相關用品、備糧現折5%。
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