陳耀訓、王鵬傑、法朋蛋黃酥搶不到別哭！不二坊「這天」可預訂
台灣人到底有多愛吃蛋黃酥？陳耀訓蛋黃酥於上周開賣，開放預購1分鐘內完售；法朋蛋黃酥也於昨（24）日開訂，20分鐘售完；至於與陳耀訓同樣都曾獲世界麵包冠軍的王鵬傑的「心蛋黃酥」，於「莎士比亞烘焙坊」官網分兩梯次，即7月21日與今（25）日開放訂購，兩次同樣也是幾分鐘內銷售一空。而這三家都沒搶到的人，幸好還有另一家位於彰化的人氣蛋黃酥「不二坊」，將於8月16日開放預購。
記者葉盛耀/綜合報導
莎士比亞烘焙坊官網上，目前依舊還有「心蛋黃酥」於架上，但是走到最後結帳步驟時，信用卡付款卻無法完成，原來今日此次僅開放門市取貨而無宅配。記者致電業者，原來是12點開放預購後，幾分鐘後已完售，王鵬傑提到，因為訂購人數踴躍，官網爆量，產生部分錯誤，有些民眾訂單產生重複，於是今日僅採實體門市取貨，於官網下單後需與Line小編確認貨，LINE各別通知後才代表訂單完成。他也期望未來將創建更好的訂購平台，服務顧客。
而陳耀訓、王鵬傑與法朋三家蛋黃酥都沒訂到的，別灰心，彰化超人氣的排隊美食「不二坊蛋黃酥」預購日也正式曝光，今年的中秋預購訂單將於 8月16日 開跑，接受電話訂購時間為當日早上9:00~12:00與14:30~17:30共兩個時段開放預購，經過電話訂單確認後，將不接受修改日期和數量。同時，預購訂單僅有提供現場取貨服務，並不接受宅配。
不二坊的蛋黃酥，同樣強調紅豆內餡包入整顆蛋黃，外皮不及陳耀訓、王鵬傑與法朋那樣酥鬆中帶點脆感，而是強調更薄透輕盈的質地，屬於較為傳統作法一派，吃起來同樣香甜微鹹、香氣滿盈，因為高人氣，網路上也有不少代購商家，且價格不一。而今年4月不二坊將蛋黃酥從每顆45元漲到50元，即便彰化民眾笑說1顆蛋黃酥賣50元，都跟肉圓一樣價格了，但依舊會看到每天都有排隊人潮於不二坊門口，且越到中秋就越難買到。