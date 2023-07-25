兒摔斷手向麥當勞勒索高1萬倍醫藥費 消防夫妻二審遭重判
新北市消防局隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻6年前帶當時5歲大的兒子去麥當勞玩，兒子摔斷手，夫妻二人以安檢手段向麥當勞索賠天價7060萬元，麥當勞因此報案。高院今（25）日依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索未遂罪，判處蔡一郎6年6月，褫奪公權2年、黃櫻惠判處5年2月，褫奪公權1年。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
蔡、黃2人2017年間還在消防局火災預防科任職，同年3月30日兩夫妻帶著當時5歲大的兒子到新北市土城區麥當勞裕民分店用餐，兒子在遊戲區溜滑梯摔斷手，醫藥費6700元。
夫妻二人藉兒子受傷索討高額賠償，麥當勞拒付，2人藉職權調閱、蒐集麥當勞各地分店安檢資料，再以匿名方式向消防局、市長信箱檢舉，其中，有分店受檢後並未發現違規，蔡還要求隊員重新稽查並開立限期改善單，再由黃女以承辦人職章送陳。
蔡、黃夫妻跟麥當勞談判11次，從7060萬元自行降價到3780萬元，其中880萬元還可用餐券折抵，麥當勞不堪其擾而報案，檢方依《貪污治罪條例》藉勢、藉端勒索未遂等罪起訴。
桃院改以2人共同犯恐嚇取財未遂罪，各判處2人1年2月，黃女另被控盜用同仁印章獲判無罪，2人均已辭職。