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韓國瑜轟綠營貪腐　陳建仁：他講話一向聳動、為個人或政黨搏版面

▲對於高雄市前市長韓國瑜轟民進黨貪腐，陳建仁回應，長韓國瑜一向講話相當聳動，為了個人或者是政黨博取版面。（圖／行政院提供）
▲對於高雄市前市長韓國瑜轟民進黨貪腐，陳建仁回應，長韓國瑜一向講話相當聳動，為了個人或者是政黨博取版面。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

國民黨全代會於日前落幕，過程中高雄市前市長韓國瑜在台上「下架貪腐民進黨」等語，對此行政院長陳建仁今（25）日受訪表示，根據全球清廉印象指數評比，台灣近年來從36名進步到25名，這是一個國際認證的事實，也會持續把打貪腐做得更好，另韓國瑜一向講話相當聳動，也不是這一兩天的事情，他為了個人或者是政黨博取版面，籲所有的論述都要根據事實，勿做不必要的抹黑造謠。

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民進黨立委張宏陸日前接受專訪批評，韓國瑜罵民進黨貪腐，行政團隊都無作為，政務官員好像躲在棉被裡做太平官。陳建仁說，對於政務官要負起責任的事情，在上個禮拜的行政院院會，已經要求各部會對於群眾關心的議題，就要在第一時點上來做相關的回應，各個部會也會這樣來辦理。

關於貪腐的問題，陳建仁說，實際上在最近年來，根據國際透明組織的全球清廉印象指數評比，台灣在近幾年來已經從36名進步到25名，這是一個國際認證的事實，當然政府會認真把打貪腐的事情做得更好。

陳建仁也說，韓國瑜一向講話都相當聳動，也不是這一兩天的事情，為了個人或者是政黨博取版面，當然會講這樣的話，但希望所有的論述都要根據事實，不要做不必要的抹黑造謠。

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