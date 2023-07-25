廣達越南新廠開工！擴充MacBook量能 投資1.2億美元
因應中美關係緊張，各國大企業都將廠房陸續移至越南，廣達（Quanta）在今年4月宣佈投資越南，初步規劃總投資額1.2億美元，其中第一期廠房在今（25）日開工，工程期為7月25日至明年2月1日，外界推估廣達此次建設計畫，是為了搶MacBook的新一波訂單。
國際中心賴正琳／綜合報導
廣達在今年4月中旬宣佈首度進軍越南，並成立越南子公司（QMH COMPUTER CO. LTD.），也順利於越南南定（Nam Dinh）的美順（My Thuan）工業園區取得土地，如今工廠開始動工。過去廣達有負責幾代MacBook的生產，專家和法人因此預測是為了MacBook的生產佈局，廣達則表示不針對單一客戶及特定產品予以評論。
至於新廠區內將規畫多少產線，目前仍未有進一步揭露，外界預估新建廠房從基礎的土建工程起算，最快也得花上約三個季度左右時間，預測最快試產時程約在明年二、三季後，正式投產約明年底或後年上半年。
據悉，目前廣達主要筆電產能仍以中國上海廠、重慶廠為主，部分因應先前中美貿易戰衍生之關稅問題的出貨需求，則由廣達泰國廠小量支援。先前廣達已在泰國設廠，如今在越南的工廠將成為廣達在東南亞的第二處生產基地。