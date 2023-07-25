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濕疹喝綠豆薏仁湯助改善！中醫指４種常見湯品都有幫助。

▲ （圖／今健康）
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濕疹到了悶熱的夏季，皮膚就搔癢難耐；有些從未發過濕疹的人，也容易在這樣的天氣、氣候下發作。其實濕疹一年四季都可能產生，並可能出現其他影響。澄觀中醫副院長闕麗容中醫師指出飲食禁忌、生活習慣、食療方法，也提醒遲未改善的患者盡早就醫檢查。

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濕疹一年四季都可能出現，急性、慢性症狀不盡相同！

闕麗容中醫師指出，濕疹主要是由風、濕、熱所引起，急性濕疹的皮膚紅潮、出現疹子、水泡、有些濕黏；轉成慢性濕疹後，皮膚會比較乾燥、粗糙、破裂、脫皮、有鱗屑等變化。症狀也容易出現在患者四肢關節處、皮膚皺摺處、衣物摩擦處。

嚴重濕疹的體質多半處在濕熱的情況，身體容易水腫且感到疲倦，大便溏黏，舌苔厚膩。因此門診治療上，以清利濕熱、祛風止癢的中藥為主，用方如消風散、麻杏石甘湯、茵陳五苓散、龍膽瀉肝湯等，但要預防濕疹的反覆發作，除了要保持良好的作息早睡早起，避免壓力與熬夜，飲食上也應有所節制，從生活飲食與體質的根本調整才是解決之王道。

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濕疹要注意生活及飲食禁忌，避免加重濕熱、炎症、過敏！

闕麗容中醫師指出，濕疹患者平時就應注意飲食及生活習慣，以避免食物對身體帶來過敏、加重濕熱、或甚至加重炎症反應。

忌致敏、發濕、動血、動氣食物：如蛋、牛奶、魚、蝦、蟹、羊肉、鴨、鵝、花粉、食品添加物、防腐劑等。濕疹患者體質容易過敏，避免這類食物以免引起濕疹復發或加重病情。

忌辛辣刺激食物、補品：如麻油雞、十全大補湯、人參等，燥熱性質食物如胡椒、薑、蔥、蒜、洋蔥，或是刺激性的食物如濃茶、咖啡、酒等。因這類物質都會加重體內的熱與濕結合，更加重炎症反應。

忌冰涼飲品、過甜、過油：如巧克力、乳酪、起司、泡菜、牛排、香腸、花生，因為這些食物皆會影響脾胃運化，久了則容易生濕。

避免過敏原、外界刺激：在日常生活預防，應避免接觸過敏原，如洗潔精、橡膠、化學合成洗劑等。外界刺激則如過度曝曬陽光、用過燙熱水洗澡、用力搔抓等。衣著以棉質為佳，要寬鬆通氣利於排汗。

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濕疹喝綠豆薏仁湯助改善！中醫指常見４湯都有幫助。

闕麗容中醫師也建議，濕疹患者日常可透過簡單的食療方式改善，例如冬瓜排骨湯、四神湯、綠豆薏仁湯、紅豆薏仁湯等。薏仁、茯苓有助祛濕，山藥補腎健脾。但切記千萬別喝冰的，一定要退冰，否則冰品會把熱悶在身體裡，反而影響氣血運行不利於脾胃排濕的動作。

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