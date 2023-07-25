緬甸爆發戰火！克欽獨立軍反抗軍政府 逾700名難民逃往印度
緬甸軍政府從2021年叛變後掌權至今，國內發生多起衝突，然而都被緬甸軍鎮壓，不過近期克欽獨立軍（Kachin Independence Army）與緬甸軍政府的戰火從7月中旬蔓延至今（25）日，造成多名士兵和平民傷亡，另有超過700名緬甸難民逃往印度曼尼普爾邦（Manipur）。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《印度斯坦時報 (Hindustan Times)》報導，今（25）日曼尼普爾邦政府統計有718名非法難民跨越印度和緬甸邊界，抵達曼尼普爾邦，其中包含301名兒童。這些非法難民陸續從22日逃往印度，推估和緬甸內戰有關。
印度政府研議未來將嚴格追查任何沒有身份證明文件的外國民眾以非法方式進入印度，也可能會驅逐這718名難民。事實上，這並非第一次有難民逃往印度，早在2021年軍政府叛變，便有1萬5千名緬甸難民移往印度米佐拉姆邦（Mizoram），受到當地民眾和非營利組織的庇護。
《緬甸中文網》報導，緬甸內戰一度延燒至克欽獨立軍拉咱（Laiza）總部外圍，克欽獨立軍表示如果軍方不撤出獨立軍控制區，將擴大戰事。
19日上午克欽獨立軍與政府軍激烈交戰，獨立軍襲擊了政府軍的車隊，造成政府軍傷亡慘重。政府軍近日不斷嘗試攻佔位於八莫與密支那中間的南山陽村（Nam Sang Yang），而獨立軍則與若開軍（Arakan Army）合作，共同防守南山陽村。