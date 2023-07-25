716後柯文哲民調不增反減　游盈隆：對聲勢沒有預期幫助

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台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現透露了一個重要的訊息，也許也顛覆了許多人的想像，那就是，在台灣選民眼中，三個總統候選人中，賴柯親和力在伯仲之間，相對較沒有親和力的是侯友宜。
當詢問「2024 台灣總統大選，目前看來，將由民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民 眾黨柯文哲三人競爭，您傾向支持誰?」結果發現：36.4%賴清德，27.8%柯文哲，20.2% 侯友宜，9.4%尚未能決定，6.2%沒意見、不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成六支持賴清德，二成八支持柯文哲，二成支持侯友宜。賴清德領先柯文哲 8.6 個百分點，柯文哲又領先侯友宜 7.6 個百分點。
游盈隆表示，和上個月相比，賴侯柯三人競爭態勢沒有大的變化，賴清德略減 0.1 個百分點，柯 文哲下滑 1.3 個百分點，侯友宜略減 0.2 個百分點。這是否意味整體競爭態勢將趨向定型化?值得注意。上個月賴清德領先柯文哲 7.4 個百分點，領先侯友宜 16.1 個百分點; 如今賴清德領先柯文哲 8.6 個百分點，領先侯友宜 16.2 個百分點，持續處於穩定領先的狀態。柯文哲經716凱道大動作遊行造勢後，支持度不增反減；侯友宜過去一個月雖力圖振作，但支持度不動如山，續維持在兩成。後續發展如何?值得觀察。
游盈隆認為，柯文哲過去一個月他可說是出盡鋒頭。最主要，是多家受注目民調機構的調查都顯示他民意支持度已經大幅超越侯友宜，並直逼穩定領先的賴清德。柯文哲勤於造勢，頻丟敏感話題，左批民進黨，右打國民黨，讓他成為選舉過程中不可忽視的人物。 716 凱道群眾運動，本由館長和黃國昌共同號召組織，但最後被外界認為有濃厚幫柯文哲選舉造勢的弦外之音。716群眾運動原本來勢洶洶，號稱將有十萬人上街頭，但最後只有 2 萬人左右，不算是一場很成功的群眾運動，對柯文哲的聲勢自然沒有預期的幫助。
本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2023年7月17、18日2天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1088人，市話763人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。