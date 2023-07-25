5、6月統一發票開獎！到超商「花15元中千萬」 中獎門市明細公開
112年5-6月期統一發票今(25)日開獎，獎金1000萬元特別獎中獎號碼為「29268886」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「12912565」。萊爾富開出特別獎1000萬元1組、特獎200萬1組，特別獎幸運得主僅花了15元，就中1000萬元，而特獎幸運得主也只花了70元，就中了200萬元，這兩組幸運得主皆消費不到100元，即抱走大獎。
記者鍾怡婷/綜合報導
萊爾富本期開出特別獎1,000萬元1組及特獎200萬元1組，這期5-6月千萬特別獎開出的幸運門市為萊爾富新竹縣的湖口拔芽店，這位幸運兒僅花了15元傳真，就中了1,000萬元特別獎；萊爾富同時也開出1組特獎200萬，幸運得主於新竹市的新竹文旅店購買2個菠蘿麵包，花了70元，就中了200萬元特獎。
112年5-6月期統一發票獎今（25）天下午1時30分將在電視直播開獎，獎金1000萬元的特別獎中獎號為「29268886」、200萬特獎中獎號碼為「12912565」20萬頭獎中獎號碼「04667172」、「12999667」、「77607087」。注意！領獎期間自112年8月6日起至112年11月5日止。