大谷交易／為何大谷翔平仍可能被交易？關鍵在這項數據
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平近期已經轟出36發全壘打，而大谷100場比賽就可以達成此紀錄，過去美聯史上只有4位球員可以做到，試想一下？若有這樣會開轟的球員，各隊無不想要出手搶人。
記者吳政紘/綜合報導
根據加拿大媒體《TSN Sports》報導，大谷之前，有運動家隊Reggie Jackson40轟（1969)、Ken Griffey Jr.40轟（1998）、Aaron Judge39轟（2022）、Chris Davis（2013），大谷要排在第5名之後。
Aaron Judge去年已經轟出62發全壘打，已經是美聯最高紀錄，1998年的Ken Griffey Jr.最終單季56轟，Reggie Jackson最終47轟，Chris Davis則是53轟，除了Reggie Jackson沒有拿下全壘打王外，其他3人都是全壘打王。
大谷不但近7場有11個四死球上場，因為他的打擊實力非凡，在例行賽外，季後賽更是衝擊的武器，加上他在經典賽已經證明自己是可以在短期盃賽也能「二刀流」的選手，大谷開轟關鍵數據，也是各隊關注焦點。