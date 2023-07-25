颱風政治學／賴清德數度交手颱風　「賴半仙」跌落變「賴半天」

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「賴神」之所以被稱為「賴神」，其實就是與颱風天決策有關，2012年4月天秤颱風來襲，賴清德身為時任台南市長，台中以南縣市皆決定停班停課，唯獨台南獨排眾議、堅持不放颱風假，當下雖然被網友罵翻，但後來發現當天風雨確實不大，讓網友大讚「神預測」、決策正確，使「賴神」稱號在網路流傳。
只是，對於是否放假決策，賴清德並非每次都「神預測」，也有「掉漆」時刻，2016年9月初強颱莫蘭蒂來襲時，賴清德做出「只放半天假」決策，引發民怨，被網友封為「賴半天」。
接著同年9月中梅姬颱風侵台，全台多縣市宣布停班停課，台南依舊拍板放半天假，使高雄、嘉義等周圍縣市跟進，再度引爆民怨，面對市民的不滿，賴清德事後在臉書PO照片，「我在健康路五妃廟邊的人行道上，看到一位獨自下課的小女孩，我上前關心她，了解怎麼自己在路上行走...」，文中也向市民道歉，「內心很不捨，深感抱歉。」
該畫面再度掀起網友討論，有網友把賴清德探視小女童照片，加上「賴神勸童」新成語，註解大酸特酸說「賴神不放假，造成市民危險，卻在路邊勸女童回家。後人以賴神勸童，比喻自己造的孽，卻在那邊假惺惺」。
值得一提是，賴清德日前前往東海商圈時，「巧遇」2名大學生上前感謝他補助私立大學學費的政策，引發各界質疑是刻意營造畫面，國民黨新北市議員葉元之也特別重提「賴神勸童」一事，質疑又假又會演的政客都現在都沒變。
此外，2017年中颱尼莎夾帶輕颱海棠連續兩日侵襲全台，賴清德「彈性處理」方式引發網友反彈，直批「比上半天更爛」。
地方政府是否放颱風假攸關民眾權益，拍板是否正確，對於民眾有著最直接感受，因此如何在考量專業、政治之中，取得中間平衡，也再再考驗政治人物的能力。
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