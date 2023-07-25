馮提莫爆罹「甲狀腺癌末期」！醫警告：很難發現 有2症狀已晚期
擁有大陸第一網紅之稱的「馮提莫」因為唱紅《學貓叫》在網路上聲名大噪，去年底開始她就消失在螢光幕前將近半年，直至最近她才終於在微博發文，表示自己罹患「甲狀腺癌晚期」，所幸已經做完手術也非常成功，讓大批粉絲都感到非常意外。而事實上，甲狀腺癌為內分泌系統常見癌症，但是前期其實沒有什麼症狀，醫師提醒「如果感到聲音無故沙啞、喉嚨卡卡的，甚至有咳血的症狀都應該盡快就醫！」
記者張嘉哲/綜合報導
高雄榮民總醫院醫學科諶鴻遠主任表示，甲狀腺癌是內分泌系統最常見的癌症，雖未列在國人十大癌症死因中，卻是十大癌症發生率的第七位，每年平均新增五千例，其中，女性發生率是男性的3倍，常見於二個年齡層高峰，一個是20至30歲，其次為50歲以後。
諶鴻遠主任提到，目前醫學無法明確指出甲狀腺癌發生的確切原因，但是「甲狀腺癌初期幾乎是零症狀」，當病人覺得喉嚨吞嚥時有「卡卡」的異物感、原本比較尖銳清脆的聲音變得沙啞，都已是中晚期；若已肺部轉移則有咳血症狀，骨轉移時則會有骨骼疼痛等問題。
對於甲狀腺癌的分法，諶鴻遠主任強調，甲狀腺內含有濾泡細胞與C細胞，若癌症源自於濾泡細胞時，90%為乳突癌、其次為濾泡癌約5至10%、未分化癌占3%，若是由C細胞演化的癌症則為極少見的髓質癌，僅占所有甲狀腺癌的1%；而乳突癌與濾泡癌在治療上也比未分化癌及髓質癌較為樂觀，臨床上，當病人診斷為未分化癌時，約有五成平均餘命不到一年，30%的病人更可能在2至3個月內撒手人寰。
至於甲狀腺癌的存活率，諶鴻遠主任說，第一期為腫瘤仍局限於甲狀腺的腺體內，尚未擴及至臨近的淋巴及正常組織，10年統計存活率為95%至99 %；第二期為附近淋巴受些許影響，在治療良好的情況下，存活率能維持在九成。到了第三期淋巴轉移，影響氣管或食道，病情會急轉直下，存活率約為七成；若嚴重頸部淋巴及遠離轉移，影響到側頸淋巴則為第四期，存活率不到五成。