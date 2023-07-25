牛角燒肉、最好吃豬排吃不到了！捷利餐飲爆財務危機 30門市停業
代理「牛角燒肉」、「邁泉豬排」的「捷利國際餐飲集團」爆發財務危機，旗下代理及自創共計8個品牌，全台共計有30家門市，預計都將暫停營業。據悉，此次「捷利國際餐飲集團」主因為母集團「五互集團」捲入不法吸金案，令捷利營運出現危機。而昨天五互集團女總裁陳秋白與幹部視訊會議證實，公司無力籌措資金繼續營運，被迫必須結束營業。
記者葉盛耀/綜合報導
據《 中時新聞網》報導，捷利集團的母集團生命禮儀公司「五互集團」旗下子公司「龍海生活事業」的不法吸金案。5月因違法販賣契約商品、吸金逾220億元，遭高雄地院罰款2億元，女總裁陳秋白判10年6月。高雄地檢署7月再度發動搜索，發現龍海仍持續運作吸金。檢方怒斥該集團「目無法紀」，訊後諭令陳秋白300萬元交保，其餘幹部100萬至15萬元不等交保。
捷利集團成立於2014年，2015年5月拓展第1家牛角燒肉漢神巨蛋店開始，代理不少日本品牌，像是牛角燒肉專門店、MAiSEN邁泉豬排、Pepper Lunch胡椒廚房等。之後還自創品牌，包括空 居酒屋、樁涮HOT POT、元町家横浜家系ラーメン拉麵、捷果咖啡、丸米便當等，全台總計共有8個品牌。其中最廣為人知為牛角燒肉，全台共計超過25家分店，目前獲得消息為，包含牛角-高雄漢巨店、牛角-高雄同盟店、牛角-高雄義大店、牛角-屏東太平洋店、牛角-台中豐太店、牛角-嘉義耐斯店、牛角-台南永康愛買店於今日起暫停營業。除上述店鋪外，其他分店都還有營業
不願具名員工表示，目前各品牌的大部分門市都已暫停營業，總數約30家，且即日起包含內勤人員也已不需要再上班，至於是否有遣散費？員工表示會成立自救會，處理後續。