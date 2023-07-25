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《奧本海默》全台狂掃3920萬奪冠！諾蘭親解「驚恐配樂」創作祕辛

▲《奧本海默》全台首週末票房獲3920萬台幣，奪下新片冠軍，導演諾蘭也親解電影配樂的創作祕辛。（圖／UIP）
▲《奧本海默》全台首週末票房獲3920萬台幣，奪下新片冠軍，導演諾蘭也親解電影配樂的創作祕辛。（圖／UIP）

記者黃雅琪/綜合報導

以IMAX膠卷攝影機拍攝的電影《奧本海默》，集結席尼墨菲、艾蜜莉布朗、麥特戴蒙、小勞勃道尼聯合主演，台灣首週末開片票房3920萬台幣，榮登全台新片冠軍！還刷新克里斯多夫諾蘭作品影史在台IMAX票房紀錄；美國首週票房破8050萬美金，全球票房破1.74億美金。導演諾蘭特邀，奧斯卡獎得主、曾經為《天能》編寫電影配樂的配樂師魯德威格葛倫森，為本片編寫充滿歷史感又驚恐的配樂。

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▲小勞勃道尼在《奧本海默》中，情感轉變細膩，搭配動人配樂令觀眾感同身受。（圖／UIP）
▲小勞勃道尼在《奧本海默》中，情感轉變細膩，搭配動人配樂令觀眾感同身受。（圖／UIP）
諾蘭認為：「魯德威為這部電影編寫的音樂，不但能夠反映片中角色深刻的私人情感，也能夠呈現波瀾壯闊的歷史感。」電影配樂堆疊出來的情感，能夠完美搭配美術指導設計的視覺世界，以及攝影指導霍伊特范霍伊特瑪拍攝的畫面，諾蘭表示：「（配樂）能夠帶領觀眾進入片中角色陷入的情感困境、他們之間的互動關係，以及他們必須面對的地緣政治。」

▲克里斯多夫諾蘭（中）自編、自導《奧本海默》，在片場親自指導艾蜜莉布朗（左）與席尼墨菲（右）。（圖／UIP）
▲克里斯多夫諾蘭（中）自編、自導《奧本海默》，在片場親自指導艾蜜莉布朗（左）與席尼墨菲（右）。（圖／UIP）
諾蘭對於電影的配樂沒有特定想法，但是他給了配樂師魯德威一個概念作為出發點，諾蘭說：「我建議他以小提琴為基礎編寫電影配樂！對我來說，小提琴的音色特質非常符合奧本海默這個角色，因為小提琴調音其實並不需要絕對精準，完全是因小提琴家的演奏風格和感情而定，有時候演奏出來的旋律非常優美動聽，有時候卻會讓人立刻覺得驚恐萬分！」他認為小提琴充滿張力又有點神經質的音色，非常符合主角「羅伯特奧本海默」極端的超高智慧。

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