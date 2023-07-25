緬甸辣妹醫生神隱一年！因穿著被吊銷執照 轉戰模特兒界又遭罰
緬甸美女醫生南美善（Nang Mwe San）從醫學院畢業後，擔任醫生職務長達4年，然而因為穿著偏向歐美風格，受到緬甸保守派撻伐，2019年緬甸醫學委員會甚至寄信吊銷她的醫生執照，軍政府上台後，南美善的處境更淒慘，因分享美照甚至慘遭判刑。
國際中心賴正琳／綜合報導
南美善頭腦聰明又外型亮眼，當了醫生幾年後，她開始擔任模特兒，卻因穿著引起部分民眾撻罰，甚至醫生執照都被吊銷，不過南美善立刻轉戰成人平台「OnlyFans」，一個月就賺入5萬美金（約等同於新台幣150萬元），再加上她在其他社群平台接廣告合作的所得，年收入比原本在緬甸的醫生職業高了好幾倍。
在她因為穿著清涼的美照而被吊銷執照後，南美善曾氣得在臉書發文指出此事非常荒謬，或許為了反擊，她乾脆加入成人平台「OnlyFans」，並將經營社群平台當作正職，平時也經常更新日常生活照，深獲粉絲喜愛。
但她過度高調的行徑引起緬甸軍政府不滿，緬甸軍政府在2022年8月以散播暴露照片牟利、破壞緬甸文化等理由，以當地的《電子通訊法》逮捕了南美善及另一名模特兒田溫喬（Thinzar Wint Kyaw），若罪名成立，兩人恐將面臨7到15年的徒刑。值得注意的是，南美善的官方社群平台從去年7月便停止發布新貼文，至今恰好滿一週年，美女醫生的下落仍不明。
南美善最後一次在推特、臉書和Instagram發文都是在去年的7月16日，而她的臉書則拿掉大頭貼照，已經一年沒有更新任何文章，外界推估她可能真的入獄了，也可能被判刑後作風轉趨低調。