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籃球／Anderson歸化對中國男籃來說是一個開始　實質戰力提升有限

▲明尼蘇達灰狼前鋒Kyle Anderson歸化中國大陸男籃國家隊，有希望在八月的世界盃熱身賽上出戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲明尼蘇達灰狼前鋒Kyle Anderson歸化中國大陸男籃國家隊，有希望在八月的世界盃熱身賽上出戰。（圖／美聯社／達志影像）

文/黃建霖

歸化球員就是如今世界籃壇的潮流，特別是在身體硬件相對不如人的亞洲，各隊人手一歸化已經是「標配」。一向在這方面有所堅持的中國大陸，最終也不能免俗，找來了有1/8中國血統的NBA球員Kyle Anderson（李凱爾）。但就籃球層面來說，雙方真的合適嗎？

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Kyle Anderson是什麼樣的一名球員？他身高206、臂展220，視野廣闊、傳球能力出色，在防守端十分全能，能夠單防對方外線主力，出色的體長也讓他在協防封蓋上有一定的能力。

過去在馬刺隊時期，Anderson的球商和團隊意識，就不斷受到外界讚譽，認為他是能夠幫助一支球隊變得更好的角色型球員，之後在灰熊和灰狼隊，他也一直都是球隊主力，並幫助新東家打進季後賽，是你球隊希望得到的那種好球員。

「李凱爾」對於中國男籃的加成有多少？他的球風特點是什麼？

▲中國男籃正在試圖進行歸化明尼蘇達灰狼前鋒Kyle Anderson的舉措。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國男籃正在試圖進行歸化明尼蘇達灰狼前鋒Kyle Anderson的舉措。（圖／美聯社／達志影像）
不過這樣的球員適合中國隊嗎？這支球隊在陣容組建上相對傳統，高大的內線是攻防主力，後衛和前鋒的攻堅能力和創造力略為不足，球風對抗性出色、但在全場攻防轉換中的威脅性稍差。

Anderson加入中國隊之後，應該會打組織前鋒的位置，但這個位置上，他們其實已經有老隊長周鵬了，後者這些年來一直中國男籃國家隊的主力，輩分和能力都已經得到認可。前者當然是他的升級版，不過這種位置重疊式的補強，效益可能是相對低的。

而且，在加入NBA之後，Anderson有兩個弱點讓他無法更上一層樓，第一是持球攻堅的能力，他有不錯的切入腳步和節奏，但受限於爆發力和速度，不能成為主要的持球進攻威脅點。

第二是他的外線能力，上一季雖然有破4成的三分命中率，但實際上場均才出手1.5次，真正對場上起到的影響有限。他生涯的三分球命中率才34.5%，而且出手動作太慢了，所以他也不能和那些菁英後衛很好地配合打「Pick & Pop」，像Austin Reaves那樣幫助自家球星拉開空間、避免被包夾。

這兩個原因，讓Anderson在進攻端顯得十分雞肋，所以真正的冠軍強隊對他興趣不高。他是一名好球員，但上限就擺在那裏，而要奪冠，隊內主力輪換中很難有明顯缺陷的球員。

中國隊掙扎的現況是他們缺少得分能力出色的後衛　Kyle Anderson這方面能給予的幫助有限

▲國際籃總（FIBA）官方正式確認，NBA球員Kyle Anderson（李凱爾）已獲得中國大陸的國籍，將代表這個國家參加2023年男籃世界盃。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際籃總（FIBA）官方正式確認，NBA球員Kyle Anderson（李凱爾）已獲得中國大陸的國籍，將代表這個國家參加2023年男籃世界盃。（圖／美聯社／達志影像）
在國際賽場上，中國隊現在的麻煩是，他們體制可以養出來的後衛在創造得分機會的能力上有所不足，而我們看像世界籃壇，這個位置應該是進攻端最有活力的位置，頂尖後衛要做很多事，他們要必須推快節奏、找到空檔、切入改變對手防守布陣，要在擋拆後完成穩定終結，不能只是扮演供輸的角色。這也是為什麼台灣後衛能在CBA取得一席之地，因為這就是那個國家最欠缺的位置。

Anderson在防守端確實能更好的幫助中國隊——他可以讓他們的前場變得更靈活、高大，但就如前所述，你不能補上最欠缺的位置，那這樣的提昇就是有限的。Anderson在進攻端能做的、就類似於傳統控衛在做的事，頂多用身材硬吃亞洲球員，但這在高端籃球中很難起作用。

他是一名對於球隊適配性要求相對較高的球員，而真正受到亞洲球隊歡迎的歸化球員，若不是內線能統治籃板、護框出色的5號，要不就是一場能拿30分以上的砍分型後衛。

最適合Anderson的球風，應該要再打得更快一些，進入到全場奔放的節奏之中，如此他能打多個位置、形成錯位；能夠處理球、這樣相對於他隊4、5號的靈活性，才能顯現出來。但在擁有周琦和王哲林的中國隊，要改成這種打法無論是就籃球層面、還是情感上都是不可能的。換言之，他必須去配合球隊。

Anderson不會讓中國實力大幅提升　但至少是一個開始

▲明尼蘇達灰狼前鋒Kyle Anderson被Rudy Gobert出拳攻擊，引起外界討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際籃總（FIBA）官方正式確認，NBA球員Kyle Anderson（李凱爾）已獲得中國大陸的國籍，將代表這個國家參加2023年男籃世界盃。（圖／美聯社／達志影像）
所以，我們應該保守看待中國男籃這一歸化行為能為球隊帶來的實質提升。不過能跟上世界的潮流，對他們來說就是很好的第一步。過去中國因為文化自尊，始終拉不下臉來弄歸化這件事，對於「全華班」團隊取得成功，抱有很高的期待和理想。不僅僅是籃球，足球、甚至電競也都被這種寄望給牽制住，難以向前發展。

只不過在姚明退役之後，中國就很難再跨出亞洲、與世界列強爭雄了，競技體育實力就是一切，無法打出成績，大談民族自信都是空話。所以Anderson現在來了，他背負了很多，但也只是一個開始。

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