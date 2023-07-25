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Nana媽咪自爆被4網紅霸凌！愛麗兒「這鍋我不背」　唬媽：請自省

▲網紅愛麗兒（左圖）、唬媽（右圖）被Nana媽咪控訴霸凌，兩人做出回應。（圖／翻攝自我的玫瑰花、聽愛麗兒說英國生活／唬媽在英國臉書）
▲網紅愛麗兒（左圖）、唬媽（右圖）被Nana媽咪控訴霸凌，兩人做出回應。（圖／翻攝自我的玫瑰花、聽愛麗兒說英國生活／唬媽在英國臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

網紅「K&C凱勒與夏綠妹」20日發文爆料多次被「亞歷媽」王君萍私下批評、誹謗，亞歷媽為此公開道歉，沒想到，近日延燒成台版《絕世網紅》事件，Nana媽咪昨（24）日也自爆遭受言語霸凌，甚至在臨盆時動了輕生念頭，點名「QQmei」、「唬媽在英國」、「我的玫瑰花、聽愛麗兒說英國生活」、「微笑。倫敦。日不落」4個粉專，繼QQmei表示已經跟Nana媽咪致歉，唬媽和愛麗兒先後做出回應，其中愛麗兒反擊：「這鍋我不背喔！」

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▲Nana媽咪自爆被4名網紅言語霸凌。（圖／翻攝自Nana媽咪 x Q踢派臉書）
▲Nana媽咪爆料遭4名網紅言語霸凌。（圖／翻攝自Nana媽咪 x Q踢派臉書）
今凌晨，愛麗兒PO文表示，看完Nana媽咪的控訴文章後當下覺得有點荒唐，身為群組裡的一員，曾被說很少發言，查看塵封近3年的群組，想尋找一些關於N2（Nana媽咪）的討論串，滑了幾分鐘都找不到一則，後來用搜尋功能發現「諷刺的是搜尋後出現的第一則有關N2的言論，竟然就是把群組截圖傳出去的始作俑者，N2這個名字就是這位有心人士取的，接著往上看就可以看到更多有心人士開頭的討論串，這還不荒唐嗎？罵最兇的人把別人附和她的部分斷章取義給當事人，當事人還感謝她，這一波操作也是驚呆了我～」

愛麗兒再回應Nana媽咪，對方稱近期收到謾罵的截圖，又說自己3年前如果沒撐過來，她一個都不放過，愛麗兒反擊：「這鍋我不背喔！第一妳自己都說我沒講妳什麼了，第二除非妳能穿越，不然為什麼近期的截圖會造成3年前的妳想不開？我只感覺自己人身受到威脅，我也要發一個不自殺聲明。」認為此事大家自有公評，未來不會再做出任何回應，如有人惡意散播不實截圖，不排除訴諸法律維護名譽。

而唬媽則坦言確實在網路上對某些人和單位，或於公開場合、私下一對一對各個不同的朋友聊天、評論、批判，並說自己是一個普通人，不要跟她說當媽媽後不能表達自己的不爽，私下不能講垃圾話，「或許在小孩面前絕對要收斂，但在我的成年朋友和家人面前我不需要。」

唬媽表示有一些事情她真的看不下去就會說出來，指出對方謊言連篇，「如果有些人對號入座認為我意有所指， 那想一想為什麼我經驗分享時， 她認為自己被針對了，是不是因為正從事見不得人的勾當？」截至目前為止，粉專「微笑。倫敦。日不落」沒有對霸凌疑雲發表任何回應。

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