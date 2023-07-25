Nana媽咪自爆被4網紅霸凌！愛麗兒「這鍋我不背」　唬媽：請自省

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愛麗兒再回應Nana媽咪，對方稱近期收到謾罵的截圖，又說自己3年前如果沒撐過來，她一個都不放過，愛麗兒反擊：「這鍋我不背喔！第一妳自己都說我沒講妳什麼了，第二除非妳能穿越，不然為什麼近期的截圖會造成3年前的妳想不開？我只感覺自己人身受到威脅，我也要發一個不自殺聲明。」認為此事大家自有公評，未來不會再做出任何回應，如有人惡意散播不實截圖，不排除訴諸法律維護名譽。
而唬媽則坦言確實在網路上對某些人和單位，或於公開場合、私下一對一對各個不同的朋友聊天、評論、批判，並說自己是一個普通人，不要跟她說當媽媽後不能表達自己的不爽，私下不能講垃圾話，「或許在小孩面前絕對要收斂，但在我的成年朋友和家人面前我不需要。」
唬媽表示有一些事情她真的看不下去就會說出來，指出對方謊言連篇，「如果有些人對號入座認為我意有所指， 那想一想為什麼我經驗分享時， 她認為自己被針對了，是不是因為正從事見不得人的勾當？」截至目前為止，粉專「微笑。倫敦。日不落」沒有對霸凌疑雲發表任何回應。
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