馮提莫直播唱歌爆紅！曾認收700萬見乾爹 駁斥已婚消息
大陸知名網紅馮提莫，長相出眾又擁有甜美嗓音，以翻唱歌曲在網路上爆紅，被封為「大陸第一網紅」。昨（24）日她發文證實確診甲狀腺癌晚期，目前身體無礙，嗓音也已恢復。馮提莫人氣爆棚，在網路上紅到出個人專輯，還曾奪得多項直播主及音樂獎項，更被爆出有民眾花了700萬元，與她見面。
記者薛羽彤/綜合報導
馮提莫23歲時在直播平台唱歌，開啟了她網紅生涯，2016年開始翻唱歌曲；2017發行首張單曲〈識食物者為俊傑〉，同年還得到「十大影響力遊戲大V」和「年度最火主播獎」獎項，年底她首度登上知名陸綜《快樂大本營》，並演唱〈小雞嗶嗶〉。2018年至2019年初，馮提莫開始參與活動、接下不少代言，2019年9月發行個人同名專輯《馮提莫》。2022年她與直播平台合約到期，暫停直播活動。
人紅是非多，過去馮提莫曾捲入收700萬台幣見土豪乾爹風波，她證實雙方有見面，但沒有男女關係。而這名土豪乾爹其實只是月薪3000元人民幣（約新台幣1.5萬元）的已婚小會計，因迷戀網路女主播，虧空公司960萬元（約新台幣4500萬元）公款打賞200名女主播，其中斗內馮提莫最多。2018年甚至傳出馮提莫已婚，還有疑似她的性愛照流出，當時馮提莫透過工作室嚴正否認傳聞。
馮提莫昨日發文透露，自己先前確診甲狀腺癌晚期，接受手術並休養，目前已康復。令她最崩潰的是，術後一段時間無法說話，唱歌更是困難，她靠著每天努力練習，才恢復嗓音，要粉絲別擔心，「之後我還要給你們唱歌呢！」