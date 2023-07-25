黃國昌違建占用國有地？新北市府：確認有無違規後發文限期改善
針對前時代力量立法委員委黃國昌位在新北市汐止區的透天厝違建爭議，在國有財產署證實整排住家皆非法占用國有地後，新北市政府今（25）日回覆已收到國有財產署公文，將移請農業主管機關確認是否有違反林業使用，確認後將發文要求限期改善，若未改善就會依法罰鍰。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府地政局表示，依國有財產署公文說明，門牌167至183號建物使用土地屬無權占用，被占用且有違規使用疑慮的共兩筆土地，土地上共有9棟建物、19名使用人，就違規使用的地上物部分，由市府違章建築拆除大隊依權責處理。
新北市政府地政局說明，在收到公文後依法、依既有作業程序辦理，現已移請農業主管機關確認遭占用的山坡地保育區暫未編定用地是否違反林業使用，確認後地政局將發文給占用民眾，請其陳述意見並限期1個月內改善，如屆期未改善，將依區域計畫法處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。
日前新北市議員張錦豪踢爆黃國昌位在新北市汐止區的透天厝違建爭議，國有財產署北區分署也證實該透天厝建物使用土地屬無權占用，合計面積約79平方公尺，要求黃國昌須在1個月內騰空返還，並繳交繳納違約金，也發文新北市政府，要求市府就該房蓋在山坡保育區及地上物一案進行查處。