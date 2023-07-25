2024大選四強鼎立？台灣民意基金會民調：賴清德33.9 %支持度最高

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台灣民意基金會董事長游盈隆表示， 最新民意顯示，20 歲以上台灣人中，約四成二樂見郭台銘獨立參選 2024 總統，四成三不樂見。這項發現傳達了一個訊息，那就是，台灣選民對郭台銘擬獨立參選 2024 總統 看法分歧，樂見與不樂見者旗鼓相當，幾乎不相上下。
當詢問「2024 台灣總統大選，如果由民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文 哲、及郭台銘四人競爭，您傾向支持誰?」結果發現:33.9%賴清德，20.5%柯文哲，18%侯友宜，15.2%郭台銘，7.4%尚未能決定，4.9%沒意見、不知道、拒答。換句話說，當2024總統大選呈現四人競爭時，最新民意顯示，台灣選民中三成四支持賴清德，二成一支持柯文哲，一成八支持侯友宜，一成五支持郭台銘。
游盈隆表示，這項發現傳達了一個清楚的訊息，郭台銘若選擇獨立參選，將改變競爭結構，短期內嚴重衝擊民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜的選情，但對賴清德影響不大，賴清德不但將持續獨占鰲頭， 還將大幅拉開與第二名柯文哲的差距。
本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2023年7月17、18日2天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1088人，市話763人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。