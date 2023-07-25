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絕世網紅朴圭瑛曾是JYP的人！拿下魷魚2女主　1關鍵成Netflix女兒

▲朴圭瑛因《絕世網紅》人氣三級跳，她因為演過許多Netflix出品的熱門戲劇，被封為「Netflix女兒」。（圖／Netflix）
▲朴圭瑛因《絕世網紅》人氣三級跳，她因為演過許多Netflix出品的熱門戲劇，被封為「Netflix女兒」。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓影集《絕世網紅》甫上架就話題不斷，尤其是女主角朴圭瑛人氣一夕間三級跳，才發現她演過多部Netflix製作的當紅作品，與該OTT平台非常有緣，朴圭瑛更接下《魷魚遊戲2》女主角，網友就封她是「Netflix的女兒」。

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▲《絕世網紅》掀開網紅世界的祕密。（圖／Netflix）
▲《絕世網紅》掀開網紅世界的祕密。（圖／Netflix）
《絕世網紅》故事講述作風大膽的女性投身網紅事業，讓觀眾一窺她周遭網紅的真實人生，進一步了解這個光鮮亮麗卻又充滿競爭、醜聞不斷的網紅世界，連直播帶貨的過程細節都一一呈現，引起不少網紅共鳴。朴圭瑛在劇中飾演女主角「徐雅莉」，她與其他網紅不同的出格步伐，讓她瞬間嘗到人生逆轉的味道。

朴圭瑛因《絕世網紅》走紅，過去事蹟也一一被翻出來討論。她畢業於首爾三大名校之一的「延世大學」服裝與環境學系，就學期間曾當過雜誌《大學明日》封面模特兒，南韓四大經紀公司之一的「JYP娛樂」看到後主動提出面試邀約，她就以演員練習生的身分進入公司，出演2AM趙權的《Crosswalk》MV正式出道。

▲朴圭瑛在人氣漫改劇《Sweet Home》中飾演勇敢的尹智秀。（圖／Netflix）
▲朴圭瑛在人氣漫改劇《Sweet Home》中飾演勇敢的尹智秀。（圖／Netflix）
以演員身分出道後，朴圭瑛演過無數電視劇，她依照作品風格，調整語氣、個性、髮型融入各個角色，雖然都只是配角，但都讓人留下深刻印象，更有觀眾表示「這些劇真的是同一人演的嗎？」演技受到肯定；她最知名的作品則有《只是相愛的關係》、《羅曼史別冊附錄》、《雖然是精神病但沒關係》、《Sweet Home》，巧的是，這些都是Netflix的作品。

因為Netflix的關係，朴圭瑛很快就被各國粉絲記住，直到出演《絕世網紅》後人氣再攀升，除了會出演Netflix的《Sweet Home》續集《Sweet Home 2》、《Sweet Home 3》，朴圭瑛也確定是《魷魚遊戲2》的女主角，網友都覺得她跟Netflix相當投緣，稱朴圭瑛是「Netflix的女兒」。

▲朴圭瑛（左）在《雖然是精神病但沒關係》飾演暗戀金秀賢的護理師。（圖／Netflix）
▲朴圭瑛（左）在《雖然是精神病但沒關係》飾演暗戀金秀賢的護理師。（圖／Netflix）
逗趣的是，朴圭瑛2016年出道前，看完《製作人的那些事》就成了金秀賢的粉絲，2020年她擔任《雖然是精神病但沒關係》女配角，飾演暗戀金秀賢的護理師，2人有許多對手戲，彼此因戲拉近不少距離，朴圭瑛一圓追星夢，還跟偶像變成朋友。

朴圭瑛後期因為「JYP娛樂」整併演員部門，雙方協議解約後，她2019年8月與「Saram娛樂」簽約，目前跟《魷魚遊戲》鄭好娟是同事關係。

▲朴圭瑛跟鄭好娟是同事。（圖／Saram娛樂官網）
▲朴圭瑛跟鄭好娟是同事。（圖／Saram娛樂官網）
▲《魷魚遊戲ㄉ》最終演員名單公開。（圖／Netflix）
▲朴圭瑛（前）是《魷魚遊戲2》女主角。（圖／Netflix）

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