絕世網紅朴圭瑛曾是JYP的人！拿下魷魚2女主　1關鍵成Netflix女兒

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朴圭瑛因《絕世網紅》走紅，過去事蹟也一一被翻出來討論。她畢業於首爾三大名校之一的「延世大學」服裝與環境學系，就學期間曾當過雜誌《大學明日》封面模特兒，南韓四大經紀公司之一的「JYP娛樂」看到後主動提出面試邀約，她就以演員練習生的身分進入公司，出演2AM趙權的《Crosswalk》MV正式出道。
以演員身分出道後，朴圭瑛演過無數電視劇，她依照作品風格，調整語氣、個性、髮型融入各個角色，雖然都只是配角，但都讓人留下深刻印象，更有觀眾表示「這些劇真的是同一人演的嗎？」演技受到肯定；她最知名的作品則有《只是相愛的關係》、《羅曼史別冊附錄》、《雖然是精神病但沒關係》、《Sweet Home》，巧的是，這些都是Netflix的作品。
因為Netflix的關係，朴圭瑛很快就被各國粉絲記住，直到出演《絕世網紅》後人氣再攀升，除了會出演Netflix的《Sweet Home》續集《Sweet Home 2》、《Sweet Home 3》，朴圭瑛也確定是《魷魚遊戲2》的女主角，網友都覺得她跟Netflix相當投緣，稱朴圭瑛是「Netflix的女兒」。
逗趣的是，朴圭瑛2016年出道前，看完《製作人的那些事》就成了金秀賢的粉絲，2020年她擔任《雖然是精神病但沒關係》女配角，飾演暗戀金秀賢的護理師，2人有許多對手戲，彼此因戲拉近不少距離，朴圭瑛一圓追星夢，還跟偶像變成朋友。
朴圭瑛後期因為「JYP娛樂」整併演員部門，雙方協議解約後，她2019年8月與「Saram娛樂」簽約，目前跟《魷魚遊戲》鄭好娟是同事關係。