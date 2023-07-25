調查：陸企發起親中認知戰　疑促成華府抗議活動

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在一場針對美國政府禁止中國新疆地區產品的抗議活動中，美國官員指控中國政府有系統地迫害維吾爾族人。麥迪安說，另一次抗議活動則是在6月國際宗教自由會議期間舉行。
其中一場抗議活動雖然只吸引10多人到場，卻足以顯示親中認知戰成果的範圍與野心。
麥迪安調查人員表示，這些受僱的抗議者有些自稱為華府特區的音樂家與演員，他們顯然沒有意識到自己正在參與一場親中的認知作戰。
麥迪安高級分析師塞拉賓（Ryan Serabian）告訴CNN，這場由中國公關公司上海海訊社科技有限公司（Shanghai Haixun Technology Co., Ltd）支持的活動，「目的是在美國社會挑撥離間」。
在上述2場抗議活動中，示威群眾都舉著標語並高喊關於美國種族歧視及墮胎的口號。據麥迪安指出，上海海訊社科技有限公司在網路上散布抗議群眾的影片，以進一步擴大影響力。
上海海訊社科技有限公司沒有回應置評請求。
中國駐華府大使館發言人劉鵬宇表示，他不清楚這項調查的細節。劉鵬宇在致函CNN的電子郵件中說：「中國一向堅持不干預他國內政。」
「華盛頓郵報」（The Washington Post）率先報導麥迪安這次調查報告。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1120725