港美關係差　港媒：駐美經貿辦成空殼

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除了美方的表態外，本地也有政商界人士認為，以往港美關係較好時，駐美經貿辦確實發揮作用，但如今關係不佳，辦事處近乎「名存實亡」。
文章表示，目前港府有14個海外經貿辦，3個在美，分別在華盛頓、紐約和三藩市；駐美經貿辦的一項重要工作是進行遊說，另一項工作是港府或商界組團訪問當地時，負責安排和聯絡。
文章認為，在當前政治氛圍下，當地國會議員及商界都不願意與港府有太多聯繫，而港府官員和本地商界人士也不熱衷訪美，因此，駐美經貿辦作用不大。
文章引述熟悉港府運作的人士說，在中美博弈下，香港國安法執行愈趨強硬，美方就愈多動作，駐美經貿辦可發揮的功能只會愈來愈少。
據指出，行政會議召集人葉劉淑儀日前曾提出關閉駐美經貿辦，認為此舉帶來的實際影響極少，並說調回駐美職員更好，因為香港也不夠人用。
文章又引述立法會議員江玉歡說，既然經貿辦作用不大，從公共資源角度看，縮減規模也無不可，但不至於完全關閉，始終不同國家的投資者仍對香港有興趣。
不過，有商界人士指出，香港是美國最大貿易順差來源地，要求關閉經貿辦等於「倒自己米（自我損害）」。
2019年香港爆發「反送中」運動後，港美關係轉差，期間美方強烈批評香港實施國安法及改變立法會選舉制度，認為這扼殺香港的民主自由空間。
美方也因此對包括香港行政長官在內的高層官員實施制裁。（編輯：陳鎧妤）1120725