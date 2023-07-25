足球／姆巴佩被沙烏地阿拉伯開大約追求 皇馬恐面臨巨大競爭壓力
法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe），近日傳出接收到來自沙烏地阿拉伯職業足球聯賽球隊希拉爾俱樂部開出的3億歐元收購報價（轉會費），並且薪資高達1年7億歐元(約台幣242億)。然而西班牙豪門皇家馬德里早就對這位超級球星感興趣，但自他宣布不會與巴黎聖日爾門續約後，卻遲遲沒有對其展開追求行動。如今PSG將有可能會同意來自希拉爾所提出的報價，來給皇馬施加壓力。
實習記者練宗翰/綜合報導
皇馬自2021年就曾對姆巴佩產出濃烈興趣，並提出1.8億歐元的報價，但遭到大巴黎的拒絕，不過這支西甲強權從未放棄簽下他的向法。在今年姆巴佩和大巴黎的續約問題發生後，皇馬就不斷傳出和姆巴佩的轉會傳聞，更傳出他已與其達成個人協議，同意在明年夏天合約到期後，免費加盟皇馬。
但PSG很明顯不同意就這樣讓姆巴佩離開，根據《先鋒報》聲稱，大巴黎已經厭倦了皇馬做法，寧願接受希拉爾俱樂部的報價，也不願意讓世界上最好的年輕球員免費離開。就是要給皇馬施加壓力，讓皇馬現在就採取行動、花錢將姆巴佩帶到伯納烏球場。
近日更傳出皇馬的勁敵，巴塞隆納突然也對姆巴佩產生興趣，並計畫與巴黎談論關於他的轉會事宜，提出願意用多名陣中主要球員來進行交換，不過鑑於巴塞目前的財務困境，要簽下姆巴佩恐怕是非常困難。
據消息指出，姆巴佩的首選仍然是皇馬，不過現在關於他的轉會消息已越來越多，皇馬卻依然未才取行動，讓其未來的新東家成謎。