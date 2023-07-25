曾馨瑩秀芭蕾舞姿！白色長裙背殺照超優雅　侯佩岑也讚嘆：好美

鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，畢業於台藝大舞蹈系，還曾是林志玲的舞蹈教練。昨（24）日曾馨瑩在IG上分享跳芭蕾舞的身影，連好姊妹侯佩岑都驚呼「好美！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲曾馨瑩（右）與郭台銘夫妻倆感情好。（圖 / 曾馨瑩IG）曾馨瑩分享芭蕾舞比賽資訊之外，還曬出自己展現優美舞姿的背影照，只見她穿著白色長洋裝，在階梯上伸出手腳延展身體，展現優雅身段。照片曝光後，好姊妹侯佩岑稱讚「好美！喜歡看妳跳舞～」，網友也紛紛表示，「姿勢還很正確！棒棒！」、「真的有在練！」、「希望您能繼續幫台灣愛芭蕾的孩子們多發聲。」▲▼曾馨瑩擺出芭蕾舞姿勢，優美的舞姿獲得眾人稱讚。（圖 / 曾馨瑩IG） 曾馨瑩在IG上發文表示，她代表永齡慈善教育基金會贊助黑潮藝術多年，今年黑潮首次舉辦2023 Art Wave國際芭蕾大賽，讓孩子們可以站上國際舞台，增加國際交流的經驗。她寫道，「舞蹈是我的最愛，看到這些舞蹈學生練習與比賽的照片，我很理解身為一個舞蹈熱愛者，要成就優美的姿態、純熟的舞姿，完美表現在觀眾面前的一瞬間，是需要投入無以復加的努力與時間。」她也會盡力去實現孩子們站上舞台、跟世界頂級舞蹈家交流的願望。母親節前夕郭台銘行程滿檔 曾馨瑩關懷唐寶寶替安胎媽媽加油打氣侯佩岑缺乏自信、壓力大！自爆當主播「每兩周就辭職一次」侯佩岑是假面甜心？認「假笑40年」 吳淡如抖她真面目：我做不到侯佩岑母親節獲「全球唯一」限量包包！曝設計師身分狂讚獨一無二