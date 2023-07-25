明起喝到週末！7-11新品「生椰厚拿鐵」買1送1　咖啡買5送2可寄杯

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歡慶新品上市，26日起至8月8日前，門市冰精品生椰厚拿鐵每杯嚐鮮價99元（原價110元）；APP行動隨時取」自7月26日起至8月1日止也同步推出嚐鮮活動，冰精品生椰厚拿鐵享買1送1優惠，每日限量2,000組，每人每日限購2組（兌換至8/31止）
同時，26日起至8月1日前，推出指定品項7杯優惠組合，換算下來約買5送2優惠，品項包括：
📍蜂蜜美式（冰飲70元；熱飲60元）、蜂蜜拿鐵（熱飲70元；冰飲80元）7杯組優惠價400元，原價最高560元／組。
📍風味飲指定冰飲，品項含皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、焙烤榛果風味拿鐵、脆酷摩卡咖啡、巧克力可可歐蕾，7杯組優惠價320元，省135元。
📍燕麥系列指定冰飲7杯組，品項含大杯冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶，優惠價370元，最多省155元。
📍現萃茶香鑽水果茶7杯組優惠價350元，省140元
全家則是開跑哈根達斯年度最優惠活動，8月2日起至15日前，凡購買哈根達斯迷你杯/雪糕系列，可享買10送10優惠，亦可任選買3送1，滿4件還加贈哈根達斯全系列品脫6折券。活動期間購買哈根達斯迷你杯/雪糕系列還可參加會員APP獨家集章趣活動，單筆消費4件即可集1章，集滿10章可兌換哈根達斯品牌「摺疊野餐籃」；集滿20章即可兌換「行動保冰桶」。