杜蘇芮不經中央山脈威力強　高雄嚴陣以待

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另外山區過去有一些易坍塌的路段，尤其像明霸克露橋，假如說雨量大，簡易的便橋都有可能會造成橋梁或道路地基的流失，而造成道路中斷，這個部分也包括一些物資的準備，一些受傷、孕婦、洗腎等等這些病患的撤離，物資的運送包括流離，也都已經確保物資的運送的部分，能夠避免因為道路中斷，而造成民眾在他的生活上的不便。
至於低窪地區淹水的部分，陳其邁說，他已請環保局、水利局、工務局，務必完成側溝、還有主要河川障礙物的清除，對於一些重要的交通路段，包括在地下道，或者是橋樑等等，在一些可能過去淹水熱區、低窪地區等等這些重要交通路段，加設抽水機，務必在第一時間就能夠排除整個積淹水的狀況。
陳其邁強調，這一次是在2016年莫蘭蒂颱風之後，第一個路徑沒有經過中央山脈的颱風，沒有護國神山的阻擋，這個颱風可能他的完整性比較高，所以風力會比過去的颱風來的比較大，所以要特別提醒民眾，除了注意淹水的狀況之外，對於風力所造成的影響，要特別提高警覺。
至於是否可能放颱風假？陳其邁表示，從現有按照氣象局的路徑，風力的範圍預估，可能在禮拜四是受影響最大的一天，禮拜三大概白天還好，入夜以後就會比較嚴重，所以禮拜四是否停班課會在明天來做判斷，這都有一定的SOP跟標準，也會比較謹慎。
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