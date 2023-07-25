暑假必玩橘子嘉年華！遊戲、動漫、原創IP大爆發　連5天嗨翻漫博

經典遊戲領銜 橘子嘉年華帶你穿越3大世界
遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》、《艾爾之光》、《新瑪奇》，將以經典角色IP打造三大展區：《新楓之谷．小怪物部落》、《艾爾之光．VType偶像舞台》、《新瑪奇．CAMP小夥伴營地》，並推出數十款漫博限定獨家周邊，參與小遊戲即可免費抽獎，無論是菇菇寶貝、娜歐、愛利西斯、菈比、露，等角色都會現身，邀請新進玩家來拿獎勵、老玩家更可以到現場與遊戲經典的場景合影，只要完成3區拍照打卡，還可以免費領取超限量造型棉花糖！
我是廣告 請繼續往下閱讀
超人氣男團選秀節目「原子少年」掀起台灣選秀熱潮，後續更挾帶少年們的高人氣推出漫畫，貼近各星球設定的8位漫畫少年，由於角色個性鮮明、帥氣可愛，深獲粉絲們的喜愛，這次也將在2023漫博的「橘子嘉年華」與大家見面。
本次橘子嘉年華「漫畫原子少年」攤位帶來各式精彩內容，除了舞台整點快閃的抽獎活動中，可以獲得線上商城折扣碼、抱枕、零錢包、T恤、悠遊卡外，超人氣男團FEniX也將到場共襄盛舉。
此外，7/27下午2點到3點，攤位更將帶來「VERA人氣漫畫原子少年攤位直播」，VERA團員-學文和Nelson 會在現場陪粉絲們一同逛展，親自介紹現正熱賣的可愛周邊商品，無法到現場的邱比特們也不用擔心，屆時「原子少年星際總部」IG也會進行線上同步直播。
最後，配合beanfun!今年推出「創作者神隊友」計畫，此次計畫中優秀新星「棄稿症候群」與「頭鷹之家OWLHOUSE」也獲選參與2023漫博會「橘子嘉年華」活動。為了此次活動，兩人更一起共同創作活動限定贈品，活動期間至「創作者神隊友」攤位，追蹤「棄稿症候群」與「頭鷹之家OWLHOUSE」及「創作者神隊友」IG，就可獲得抽卡機會，卡牌不但有兩人的限定創作，更有各式不同的精選小語，根據抽出的卡牌，還可獲得兩人一起創作的限定精美㽪品。
漫博必備「人氣動漫IP」 icyball 冰球樂團也來啦
「漫畫星X文學星」在本次橘子嘉年華中內容豐富，包括擁有35萬粉絲的金鐘獎大手黃色書刊打造顛覆想像的喪屍世界《食屍鬼》，還有與楊政諭搭檔創作的全新科幻冒險漫畫《被選上的孩子們》，人氣漫畫家日下棗繪出單身女性日常的都會喜劇《三個不結婚的女人》都將展出。現場展出手機架、抱枕、飯友壓克力、掛軸等人氣週邊，投票應援直接抽。
在跨域作品上，2023年最夯國片授權衍生漫畫，一窺死Gay笑淚交織的生前故事《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》，以及漫畫×小說×廣播劇多重感官刺激的《我在便利商店撿到一隻男神》，還有漫畫星原創改編同名高人氣選秀節目，一窺偶像們不為人知的日常生活《原子少年─STAR formation》漫畫，都會在橘子嘉年華登場。
最後在現場舞台活動部分也不能忽視，人氣超高、漫畫星x文學星樂團跨域特別企劃「看你聽的」合作人氣樂團「icyball 冰球樂團」也會登台演出，粉絲們絕對不能錯過。
下載 beanfun! 日日贈免費門票！更多娛樂IP、百萬大獎等著你
想要體驗橘子嘉年華或抽百萬大獎，那就馬上下載「beanfun!」APP，橘子嘉年華號召粉絲們到本次的3個指定SHOW主題展間中上傳分享出展人氣IP的相關內容。
🟡7/17-7/26 官網日日贈票活動: 前往活動官網登錄 beanfun!，輸入邀請碼「gamafun2301」即可搶票，每日限量300張，數量有限、贈完為止! 至活動官網領票。
🟡7/27-8/10 參加 beanfun! 一起 SHOW 活動，除了關注活動主題內的好玩有趣的內容，只要於指定主題下上傳照片，就抽百萬大獎。
心動不如馬上行動，快下載beanfun!，並在7月27日至7月31日的上午10點至晚上6點，前往台北世貿中心一館，體驗好玩絕不後悔的橘子嘉年華，與娛樂IP一同玩樂、大勢明星熱力舞、爽抽百萬大獎！更多精彩好玩的活動詳情請見活動官網。
2023橘子嘉年華【Shooooow! 次元穿越】活動資訊
時間：7月27日（四）至7月31日（一） 10:00至18:00
地點：台北世貿中心一館 （漫博）
地址： 臺北市信義區五段五號
活動官網領票頁: https://bean.fun/B8Dv3
免費門票邀請碼: gamafun2301
beanfun! app下載連結