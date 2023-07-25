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義大利性騷判決「非禮10秒無罪」　民眾上街抗議喊重審

▲義大利近日一起性騷擾判決出爐後引發民怨，內容是法官以加害人不當觸摸僅5至10秒，進而宣告無罪。（示意圖／翻攝pixabay）
▲義大利近日一起性騷擾判決出爐後引發民怨，內容是法官以加害人不當觸摸僅5至10秒，進而宣告無罪。（示意圖／翻攝pixabay）

中央社

（中央社記者陳攸瑋羅馬25日專電）義大利近日一起性騷擾判決出爐後引發民怨，內容是法官以加害人不當觸摸僅5至10秒，進而宣告無罪，消息一出讓許多團體發起快閃上街抗議，並發動線上請願書，喊話要求重審。

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「今日羅馬」（Roma Today）日前報導，在羅馬蒙齊托里奧廣場（piazza Montecitorio）由前義大利眾議院議長博爾德里尼（Laura Boldrini）協調婦女、權利和平等機會小組與差異女人協會一起快閃示威，以表達對受害者聲援，並在街頭大聲明確喊出「猥褻是騷擾，10秒的猥褻是性虐待，必須立即批准禁止騷擾的法律」。

報導指出，此次快閃示威起因是去年羅馬學院校內一名66歲管理員阿沃拉（Antonio Avola）對一名17歲未成年女學生性騷擾，她說：「當時和朋友上樓梯準備去上課，管理員卻碰觸我的屁股，還把手伸進我的褲子。」女學生的友人也出面證實全程目睹了此次性騷擾過程。

這名校園管理員則辯解說是在開玩笑，法官也同意此觀點，因為在他們看來，這種觸摸只持續5至10秒，「笨拙且缺乏情慾，不能被視為犯罪」，因此宣判無罪。

判決消息一出引發輿論譁然，許多義大利網友在Instagram和TikTok上傳影片，畫面顯示他們面無表情地盯著鏡頭，同時撫摸自己的身體，旁邊還有從10秒開始倒數計時的計時器，語帶嘲諷地說要在構成性騷行為之前停止動作。

民眾莫爾塞利（Sofia Morselli）近期則在請願平台Change.org上發起請願書，要求這起性騷擾案應進行重審，「只因對女學生性騷的時間過短且無意就判決無罪，這對任何人來說根本無法接受」。此份線上請願書一週內就湧入逾9萬筆簽名，其中近3萬筆來自德國。

莫爾塞利說，「我們無法接受的是，女學生在遭遇性騷後，鼓起勇氣向法院申訴，但法官卻對女學生的請求置若罔聞」，因此認為有必要重審，不能就這樣算了。（編輯：張芷瑄）1120725

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