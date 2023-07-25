義大利性騷判決「非禮10秒無罪」　民眾上街抗議喊重審

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報導指出，此次快閃示威起因是去年羅馬學院校內一名66歲管理員阿沃拉（Antonio Avola）對一名17歲未成年女學生性騷擾，她說：「當時和朋友上樓梯準備去上課，管理員卻碰觸我的屁股，還把手伸進我的褲子。」女學生的友人也出面證實全程目睹了此次性騷擾過程。
這名校園管理員則辯解說是在開玩笑，法官也同意此觀點，因為在他們看來，這種觸摸只持續5至10秒，「笨拙且缺乏情慾，不能被視為犯罪」，因此宣判無罪。
判決消息一出引發輿論譁然，許多義大利網友在Instagram和TikTok上傳影片，畫面顯示他們面無表情地盯著鏡頭，同時撫摸自己的身體，旁邊還有從10秒開始倒數計時的計時器，語帶嘲諷地說要在構成性騷行為之前停止動作。
民眾莫爾塞利（Sofia Morselli）近期則在請願平台Change.org上發起請願書，要求這起性騷擾案應進行重審，「只因對女學生性騷的時間過短且無意就判決無罪，這對任何人來說根本無法接受」。此份線上請願書一週內就湧入逾9萬筆簽名，其中近3萬筆來自德國。
莫爾塞利說，「我們無法接受的是，女學生在遭遇性騷後，鼓起勇氣向法院申訴，但法官卻對女學生的請求置若罔聞」，因此認為有必要重審，不能就這樣算了。（編輯：張芷瑄）1120725