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國際關切瓜地馬拉選舉台灣沉默？　外交部：目前未影響候選人資格

▲瓜地馬拉事關重大的總統決選再1個月將登場，總統候選人阿雷巴洛稱警方查抄他所屬的政黨總部，是一場「腐敗」的政治迫害大秀。（圖／美聯社／達志影像）
▲瓜地馬拉事關重大的總統決選再1個月將登場，總統候選人阿雷巴洛稱警方查抄他所屬的政黨總部，是一場「腐敗」的政治迫害大秀。（圖／美聯社／達志影像）

記者邱新博／台北報導

我國友邦瓜地馬拉近來因為總統大選造成爭議，瓜國政府因一連串針對總統候選人之一的阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）所屬的「種子黨」（Semilla）的一系列司法行動引發當地居民不滿上街抗議，聯合國秘書長（Antonio Guterres）與美國都對瓜國選舉表達關切，然而相比之下，我外交部僅稱尊重瓜國選舉，也引發外界「標準不一」的質疑。外交部今表示，根據瓜國司法機構的解釋，候選人資格並不受影響，將尊重司法與選務的運作。

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瓜地馬拉今年舉行總統大選，依照瓜國選舉制度，總統大選投票共兩輪，第一輪選舉沒有超過過半票數的候選人將取得票數最高的兩位候選人進入第二輪投票。根據該國7月12日公布的選舉結果，由前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）與跌破外界眼鏡的阿雷巴洛將於第二輪對決，而兩位候選人都持中間偏左的立場，也意味著不論誰勝出，都將結束瓜國10多年來的右翼政府。

而在第一輪投票結束以後，瓜國政府開始對於種子黨及候選人有一系列司法調查行為，包括有檢察官曾尋求將阿雷巴洛所屬的種子黨停權、搜索種子黨的辦公室，甚至還兩度派出調查員搜查最高選舉法庭，引發當地民眾上街抗議示威。

對此聯合國秘書長古特瑞斯也發出聲明，呼籲瓜地馬拉政府尊重民眾人權，包括在真正定期選舉中投票的權利，以保證選民自由表達意願；以及成員國有責任確保透明、自由和公正的選舉，免於恫嚇與脅迫。美國也數度關切瓜地馬拉選舉，甚至對瓜國前任及現任官員發出制裁，理由是因為破壞選舉進程。

對於瓜國國內一連串的司法事件，外交部曾表示尊重瓜地馬拉民主選舉的結果，會持續關注相關事態發展，目前並沒有評論。媒體今日再度詢問外交部立場，拉丁美洲與加勒比海司司長鄭力成表示，外交部已經注意到國際情勢對於瓜地馬拉選舉情勢的關切，並且重申民主是國際社會成員遵守的普遍原則。

鄭力成說，瓜國政府已經在7月12日宣布第一輪選舉結果，另根據司法機構的解釋，目前並沒有影響第一輪的投票結果與候選人的參選資格，仍然由得票數最高的兩位候選人角逐第二輪投票，並按照既定行程於8月20日進行第二輪投票。

鄭力成重申，外交部尊重瓜地馬拉司法與選務的運作，以及瓜國人民尋自由意志以及民主程序產生的選舉結果，外交部會持續關注選舉發展，不論哪一黨候選人當選，我國政府基於共享價值與邦誼，將持續與新政府深化交流與合作。

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