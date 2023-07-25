國際關切瓜地馬拉選舉台灣沉默？　外交部：目前未影響候選人資格

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而在第一輪投票結束以後，瓜國政府開始對於種子黨及候選人有一系列司法調查行為，包括有檢察官曾尋求將阿雷巴洛所屬的種子黨停權、搜索種子黨的辦公室，甚至還兩度派出調查員搜查最高選舉法庭，引發當地民眾上街抗議示威。
對此聯合國秘書長古特瑞斯也發出聲明，呼籲瓜地馬拉政府尊重民眾人權，包括在真正定期選舉中投票的權利，以保證選民自由表達意願；以及成員國有責任確保透明、自由和公正的選舉，免於恫嚇與脅迫。美國也數度關切瓜地馬拉選舉，甚至對瓜國前任及現任官員發出制裁，理由是因為破壞選舉進程。
對於瓜國國內一連串的司法事件，外交部曾表示尊重瓜地馬拉民主選舉的結果，會持續關注相關事態發展，目前並沒有評論。媒體今日再度詢問外交部立場，拉丁美洲與加勒比海司司長鄭力成表示，外交部已經注意到國際情勢對於瓜地馬拉選舉情勢的關切，並且重申民主是國際社會成員遵守的普遍原則。
鄭力成說，瓜國政府已經在7月12日宣布第一輪選舉結果，另根據司法機構的解釋，目前並沒有影響第一輪的投票結果與候選人的參選資格，仍然由得票數最高的兩位候選人角逐第二輪投票，並按照既定行程於8月20日進行第二輪投票。
鄭力成重申，外交部尊重瓜地馬拉司法與選務的運作，以及瓜國人民尋自由意志以及民主程序產生的選舉結果，外交部會持續關注選舉發展，不論哪一黨候選人當選，我國政府基於共享價值與邦誼，將持續與新政府深化交流與合作。